新冠疫苗｜第三針開打　中山體育館排長龍等逾一小時　長者斥離譜

政府早前宣布第三針疫苗安排，今日﹙11日﹚正式開始接種，有疫苗接種中心門外，重現打針人龍。記者今早到提供復必泰疫苗的中山紀念公園體育館，現場大排長龍，高峰時有過百人排隊，輪候進入體育館打針。職員向剛到場的市民表示，排隊時間預計逾一小時，市民不滿要排隊即時離開。另有長者氣憤批評安排失當，直斥｢離晒大譜，離晒大譜，請林鄭嚟排啊！｣



專家早前表示，已接種兩針科興疫苗的市民，第三針「溝針」接種復必泰，會有更高抗體。有選擇第三針「溝針」的市民表示，最初打針時只有科興提供，之後知道復必泰保護力更好，故決定第三針轉打復必泰。對於特首林鄭月娥稱，抗體並非越高越「巴閉」，他質疑「亂講，嘥氣啦，好似肥媽歌曲『嘥氣』。｣



中山紀念公園體育館外有過百市民排隊打針。﹙黃偉倫攝﹚

有接種市民不滿接種中心未分流

記者今早約10時到中山紀念公園體育館觀察，現場一直大排長龍，預約10時到場打針的市民仍在館外排隊，高峰時有逾百人在門外輪候。進入體育館打針的市民，都需使用「安心出行」。職員表示，如65歲或以上，又沒有智能電話，則可填表內進。

今日第三針開打，排隊人數眾多，有已預約打第二針的市民，向職員詢問排隊時間要多久。職員回應指，預計需等候逾一小時，現場沒有就劑次分流。該市民聞訊後離開，直斥「痴線，唔等啦！｣

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有年逾70的長者對安排大感不滿，怒斥「離晒大譜，離晒大譜，請林鄭嚟排啊！｣他表示，之前於官涌體育館接種科興疫苗，中心有為輪候人士安排座位，現時卻要大批長者站著等候打針，而且人流密集，不利防疫。

問到為何轉打復必泰，他表示，｢一定溝（針）啦，所有數據都有，全世界都有數據。｣他又呼籲市民應接種疫苗，「呢個﹙疫苗﹚係救星唔打唔得，呢個﹙疫情﹚係天災。｣

信數據 第三針選擇「溝針」

另一位「溝針」的市民陳先生，已經年過60歲。他表示，約7個月前接種科興疫苗，當時復必泰未到港。談到身體的抗體水平，他估計「應該無晒啦，7個月都仲有咩，乜體都無晒啦。打復必泰可能仲有，科興就乜都無晒，7個月就銷聲匿跡架啦！｣

對於林鄭月娥表示，抗體並非越高越「巴閉」，他質疑有關說法「亂講，嘥氣啦。」他認為，始終復必泰更好，「你將來去旅行都係復必泰放行多啲。」