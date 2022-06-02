再有酒吧群組感染　LINQ 18人染疫　一患者曾訪The Iron Fairies

衞生防護中心今日（2日）公布，本港再增489宗確診個案，中環再有酒吧爆疫，位於蘇豪砵甸乍街35號的酒吧「LINQ」，累計有18宗個案，病人年齡介乎17至58歲，患者分別是上周五和上周六（5月27和28日）到酒吧飲酒，其中兩名病人曾一連兩日到訪，另有一人亦曾到訪「The Iron Fairies & Co」，暫未知是否爆疫源頭，當局今午已到「LINQ」視察並索取「安心出行」資料調查。



▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中環加州大廈酒吧「Zentral」和華懋荷李活中心酒吧「The Iron Fairies」各新增兩宗個案，當中「Zentral」至今累計33宗個案，涉及16男17女，年齡介乎17至30歲；而「The Iron Fairies」則累計增至49名客人和2位職員染疫，年齡介乎18至58歲，涉及23男30女。

張竹君指，根據兩間酒吧病人的全基因分析，雖然兩個群組的病毒株與本地流行的相似，但兩者仍有差別，認為並非同一個爆發源頭。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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另外，同區位於砵甸乍街35號的酒吧「LINQ」亦累計找到18宗個案，成為新的酒吧感染群組，患者為11男7女，年齡介乎17至58歲。染疫患者中，有10人曾於上周五（5月27日）到訪涉事酒吧，餘下8人則是翌日前往，惟有兩名患者兩晚都曾在場。

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張竹君特別提到，「LINQ」爆疫群組中，有一名病人早前亦曾前往上周宣布爆疫的「The Iron Fairies」，惟該病人是否播疫源頭，張竹君稱現階段難以判斷，需待完成全基因分析後，才可判斷兩個酒吧群組的病毒株是否一樣。

衞生防護中心今午已到酒吧視察，並索取「安心出行」、「疫苗通行證」等紀錄進一步追蹤個案，初步調查所得，客人稱到「LINQ」主要是飲酒、聊天，期間曾除下口罩，惟該址並無跳舞設施，亦無聽聞有DJ打碟，至於該酒吧有否違例則交由食環署調查。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

