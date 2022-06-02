端午節｜勞工處呼籲外傭盡量留家　6.3起巡查遮打道及維園等多處

勞工處今日（2日）公布，將於端午節假期、即明日（3日）至下周日（5日），聯同警方等多個部門到全港多處巡查，屆時會以多種語言進行流動廣播，呼籲外傭遵守社交距離措施，相關部門會對不遵守規例的人士採取執法行動。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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6.3至6.5聯同警方及食環等多個部門巡查 向違例人士執法

勞工處發言人指，勞工處將於本月3日至5日、即端午節假期及緊接的周末，聯同警務處、食環署、民政事務總署和康文署，到外傭經常聚集處巡查，查察外傭有否遵守社交距離措施，屆時會以多種語言進行流動廣播。

按現時的社交距離措施，公眾地方四人限聚，若聚集四人以上，或未有按規定佩戴口罩的人士，可被定額罰款5000元。處方發言人指，相關部門會在行動中對不遵守規例的人士採取執法行動。

巡查地點包括：

・山頂、南區泳灘、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區及皇后像廣場、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、北角海濱花園、鰂魚涌公園、尖沙咀天星碼頭、荃灣路德圍等。

籲外傭避免假日聚 勞工處：僱主應多解釋當前特殊情況

發言人亦呼籲外傭避免在休息日及假日聚集（包括在住宿設施聚會）、分享食物及進行其他社交活動，盡量留在家中休息；並鼓勵僱主與外傭商討休息日的安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。

勞工處續提醒僱主，若然僱主與外傭另定休息日，該休息日須安排在在同一個月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的30天之內。如僱主在未得外傭同意下，強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，屬違反《僱傭條例》規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款五萬元。