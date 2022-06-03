中環三家酒吧連環爆疫　專家：蘭桂坊或隱形傳播　惟暫毋須收緊

中環再有酒吧爆疫，「LINQ」吧暫累計18人「中招」，成為中環一周內第三間爆疫酒吧，特首林鄭月娥周二（5月31日）預告，因應酒吧爆疫，未必會如期在下月底放寬第三階段社交距離措施。

有傳染病專科醫生認為，現時只要涉及除口罩的活動便有感染風險，早前亦有食肆爆疫，故不應單獨標籤酒吧為「高危處所」，反而應調查為何爆疫的酒吧全部集中於蘭桂坊一帶，「𠵱家真係接二連三喺某個地區發生。」他憂慮該區有隱形傳播鏈，但現時並無理據一刀切禁止酒吧營業。亦有專家指出，若要再次收緊酒吧營業限制甚至停業，則變相要收緊所有社交距離措施及入境檢疫措施才有效，否則亦無法「清零」。



▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，現時只要除下口罩便有感染風險，早前亦有食肆爆疫，不應過份標籤酒吧，「酒吧只係其中一達地方有機會除低口罩」，他認為要視乎衞生防護中心調查結果，包括酒吧有否違規，或環境樣本是否出現傳播跡象。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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他特別提到近期三間爆疫酒吧全集中在蘭桂坊一帶，形容情況並不理想，「全香港都有酒吧嘛，點解剩係集中喺蘭桂坊、中環呢？」他認為政府應調查中環一帶是否出現隱形傳播鏈或環境受到污染，甚至已成為疫區，而非再一刀切要求全港酒吧停業。

他又強調，政府並無科學理據封殺酒吧，「𠵱家真係接二連三喺某個地區發生。」曾祈殷續指，現時打齊三針疫苗亦無法預防輕至中度症狀，「咁喺輕症預防唔到嘅情況下，咁係咪就一定要閂呢？」

呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為，上月中放寬的第二階段社交距離措施中，酒吧的營業限制仍不算寬鬆，惟政府未有嚴格規管，爆疫後更需時超過一周才能介入調查，客人又會去不同酒吧消遣，以致病毒出現兩三代傳播。

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他認為現階段只需密切監察現時的群組發展，並在新的感染群組出現時加快介入，以盡早截斷傳播鏈，減慢疫情傳播的追度。

梁子超又指，若要再次收緊酒吧營業限制，甚至勒令酒吧停業，其實得不償失，因為同時要收緊所有社交距離措施，甚至才剛放寬不久的入境檢疫政策，否則政府根本無法全面「清零」，酒吧在這種情況下若要停業，其實之後難再有條件復業。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼

