病毒有效繁殖率大於1　衞生署：未見嚴重影響　密切關注入院數字

本周疫情數字有反彈跡象，確診數字數字連續兩日上升至400至500多宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（2日）表示，數字雖然偏高，而且最新港大即時有效繁殖率大於1，但仍未見其為醫療系統帶來嚴重影響，衞生署會密切關注入院數字。

另外，政府昨日將猴痘納入法定呈報傳染病，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏稱，密切留意猴痘發展及參考臨床數據，有需要會購入相關藥物。張竹君續補充，猴痘潛伏期長，但社區廣泛爆發風險不高。



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



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張竹君稱，近日染疫數字相比前兩天的數據，無論經核算檢測或定快速抗原檢測平台，陽性呈報個案都偏高。她初步估計，不排除快速測試有「假陽性」個案，「唔排除有反彈，會密切觀察成個情況，如港大即時有效繁殖率，按5月25日數據顯示係1.0709，啱啱過咗1少少，每日感染時點患病率為0.18。」

6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



她指，要再視乎情況，繼續留意其他數字，如污水檢測、社區中心陽性，這些數字則無明顯增加。她重申，數字即使有反彈，都要視乎疫情整體有否帶來醫療負擔，如入院數字、嚴重個案比例等。

另外，政府周三(1日)晚上宣布，下周刊憲將猴痘納入法定呈報傳染病。醫管局總行政經理關慧敏說，專家正密切留意猴痘發展，特別是臨床醫療數據，參考藥廠臨床數字等。並會與他們密切磋商，有需要會購買及預備合適藥物。

張竹君續補充，猴痘有機會透過輸入方式傳入香港，潛伏期亦比較長，有2至3星期。根據世界衞生組織指，該病會透過人與人皮膚接觸傳播，同住的家人比較大機會感染，但認為社區廣泛爆發的機會相對不大。

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