端午節︱游龍舟水非處處有救生員　龍舟賽要再等　注意事項逐點睇

社交距離措施逐漸放寬，但確診數字仍每日在三位數徘徊。明日（3日）是端午節，連同周六及周日，市民可一享3天連假。不過以往市民觀賞龍舟賽健兒們在陽光下奮力揮動船槳，水花四濺的畫面，要順延至十月才可觀戰。

即使改到沙灘游龍舟水，市民亦要留意並非所有泳灘均設救生員服務。《香港01》為讀者整合一系列端午節假期注意事項。



▼2020年端午節 赤柱龍舟巡遊祭神儀式▼



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每年端午節，多區按傳統舉辦龍舟活動，當中最具規模要數赤柱國際龍舟錦標賽，但受疫情影響，賽事已停辦兩年，上一次競賽已是2019年，當年吸引272個本地及海外龍舟隊、約6,000名健兒參加。 每隊龍舟隊出發前均吶喊助威，氣氛澎拜。

雖然社交距離措施已踏入第二階段放寬，包括在戶外公眾地方進行劇烈活動可不用佩戴口罩等，但端午節正日仍未能觀賞大規模龍舟賽，赤柱龍舟錦標賽將順延至10月2日上午8時至下午5時舉辦，故今年9月才截止報名。

赤柱龍舟協會據報將舉辦巡遊祭神儀式

有報道指，赤柱龍舟協會仍會在明日舉辦巡遊祭神儀式，為龍舟點睛，祝願香港盡快從疫情恢復，亦會有練習活動，但不會有太多龍舟參與，參與隊伍必須掃描安心出行及符合疫苗通行證要求。

多區龍舟賽事相繼宣布今年9月或10月才復辦，例如將軍澳龍舟賽順延至9月11日舉行；香港仔龍舟競渡大賽順延至10月2日；筲箕灣國慶龍舟會的香港龍王爭霸戰順延至10月9日，只設本地龍舟隊伍作賽；大埔區龍舟競賽順延至10月16日；沙田龍舟競賽順延至10月23日。

▼2021年端午節 黃金泳灘泳客游龍舟水▼



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僅15個泳灘提供救生員服務

不少市民會選擇到沙灘游龍舟水應節。雖然康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心已重新開放。但市民要留意，只有15個泳灘由每日上午九時至下午六時提供救生員服務，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停。康文署提醒，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

游水亦要留意天氣狀況，天文台預測，端午節將短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，市區氣溫介乎27至31度，市民出發前要留意天氣狀況了。

第三階段疫苗通行證已實施 進入部份處所要打三針

此外，即使是外出消閒，也要留意第三階段「疫苗通行證」已於5月31日起開始實施，市民進入餐廳堂食、超市、商場、電影院、健身室等指定處所，要打齊三針，但接種第二劑疫苗未夠半年人士，現有「疫苗通行證」仍然有效，直至六個月限期屆滿。

至於康復人士則要留意自己的康復時間與接種要求，例如染疫前已打兩針者，則毋須打第三針，但要自行更新疫苗接種紀錄以加入康復者身份，「疫苗通行證」才會繼續有效。至於不適合接種疫苗人士持有醫學證明，亦可繼續使用「疫苗通行證」。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

