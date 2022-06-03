端午節｜天文台今午錄31度有驟雨雷暴　明日六四炎熱有雨有區34度

今天（3日）是一年一度端午節，本港出現驟雨，雷暴警告現正生效，過去數小時，荃灣及大埔錄得超過20毫米雨量。天文台預測有雨天氣將持續至一段時間，未來9天將會繼續有驟雨，加上一道低壓槽會在下周於廣東沿岸徘徊，故下周或出現大驟雨及狂風雷暴，下周初更有機會出現大驟雨及狂風雷暴。

明天（4日）將為是「六四事件」33周年，警方昨呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結。天文台料明日部份時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，個別地區料將高見33至34度。



赤柱舉辦龍舟賀端陽活動，一早已有不少市民到場。

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今天是端午節，赤柱舉辦有龍舟巡遊活動。天文台表示，西南季候風正為廣東帶來驟雨及雷暴，過去數小時，荃灣及大埔錄得超過20毫米雨量。參考分區天氣預報，預料未來約一小時，雨量預測主要集中在新界區及大嶼山一帶。直至下午兩時，雨勢開始觸及港島區。

過去數小時，荃灣及大埔錄得超過20毫米雨量。(天文台網頁截圖)

周六上水高見34度

此外，天文台預測，西南季候風會在未來一兩天影響華南沿岸，天氣將持續炎熱，亦有幾陣驟雨，預料明日（4日）氣溫介乎28至32度，部份時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。當中在上水區，氣溫料將高見34度；而打鼓嶺、石崗、赤鱲角、坪洲亦預料達33度。

（天文台網站）

▼2021年端午節 黃金泳灘泳客游龍舟水▼



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下周一起天氣轉差

天文台又預料，一道低壓槽會在下週於廣東沿岸徘徊，並帶來大驟雨及狂風雷暴。

根據天文台九天天氣預報，本港天氣於下周一（6日）開始轉差，料出現驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；而在下周二（7日），更會有大驟雨及狂風雷暴。天文台更預料，驟雨會持續至下周日（12日）。