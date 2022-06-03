六四｜警方銅鑼灣嚴陣巡邏　有人地上點起燭光　一女子點火被捕

明日（4日）是六四事件33周年，自《港區國安法》實施後，至今沒有民主派組織計劃舉辦六四紀念活動。今晚（3日）銅鑼灣有人點燃燭光及躺在地上，並有多名市民圍觀，在場警員一度截查點燃燭光人士的身份證，並要求弄熄蠟燭。另外，有市民於東角道將薯仔去皮後點起火機，隨即被警員阻止，其後因涉嫌在公眾地方行為不檢被捕帶走。



另外，康文署指今日晚上11時起將關閉維園部份範圍，而入晚後維園一帶的銅鑼灣氣氛明顯較緊張，大批警員巡邏，截查可疑人士及搜身。警方今日又呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，以及避免聚集，並預告明日將於相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。



▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼



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銅鑼灣東角道大批警員巡邏 廣播籲市民切勿聚集

明日六四，今年沒有團體公開舉行悼念活動。今日晚上在銅鑼灣東角道一帶，有大批警員巡邏，並截查多名市民及搜查其隨身物品。而警方亦在東角道附近不時廣播，要求市民切勿聚集，否則或犯「限聚令」等相關罪行。

一名女子於東角道將薯仔去皮並點起火機，隨即被警員阻止，其後遭帶走。（廖雁雄攝）

一名女子將薯仔去皮後點火機 涉公眾地方行為不檢被帶走

至晚上9時許，有自稱為行為藝術家的人士在行人專用區上貼上白紙，並點燃蠟燭，其後又躺在地上，其間有多名市民圍觀。近20名警員到場，要求該名人士出示身份證，並弄熄蠟燭，不過未有阻止其行為。另外，一名女子於東角道將薯仔去皮並點起火機後，隨即被警員阻止，其後遭帶走。

警方表示，晚上約8時，港島總區機動部隊及灣仔分區人員，在銅鑼灣東角道一帶進行巡邏期間，發現一名31歲女子將食物倒在路上，期間她不斷高聲叫囂，並引致現場途人圍觀。人員多次口頭警告不果，遂以涉嫌「公眾地方行為不檢」將其拘捕，她現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

▼6月3日六四33周年前夕的維園 警員身穿防刺背心巡邏▼



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維園中央草坪、足球場和籃球場晚上11時封閉

維園方面，康文署今晚11時起暫時封閉中央草坪、足球場和籃球場等，而晚上9時許已有多個足球場已在鐵馬圍起，不准市民進入，亦有多名警員巡邏。而未被封鎖的球場上，則有數名市民踢足球。

警方預告會部署足夠警力 迅速果斷執法

警方晚上重申，留意到近日網上有人不斷散播信息，意圖煽動他人明日於維園和銅鑼灣一帶參與未經批准集結。警方又重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁五年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。

此外，當局強調參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免聚集。警方又預告明日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，市民切勿以身試法。