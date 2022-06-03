六四︱李卓人家書籲堅守仁愛　獄中點火柴讀悼詞　憶愛國民主初心

目前在獄中的前支聯會主席李卓人，仍因「六四」集會等多宗案件面對審訊，將連續第二年在獄中度過「六四」。他今日傍晚（3日）透過團隊在社交網站貼出「家書」，透露明天會在獄中禁食一天，晚上8時點起悼念的火柴光，唱民運歌曲《五月的陽光》，並會宣讀早期的「六四」集會的悼詞和宣言，「讓自己從中回到愛人民愛民主的愛國初心，使自己有堅持下去的力量」。

李卓人慨嘆身在「牆內」，無法組織任何悼念活動，只能回憶和回望，他相信香港人會與他一起以初心悼念「六四」，用自己的方式表達。他指「毋忘初心」的力量就是薪火相傳的榜樣，讓下一代分享大家對「平反六四、爭取民主」的堅持。



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回望愛人民愛民主初心 有力量堅持下去

李卓人為今年「六四」定下主題「毋忘、初心、堅持」，勉勵大家「毋忘初心，銘記真相，堅持理想」。他說，過去支聯會的「六四」的紀念活動，每年由中秋燈火行動開始，有街站弔唁，五月就排滿前奏活動，民主長跑、放風箏、洗刷國殤之柱、立法會「六四」辯論，都是必有的活動。而最重要的，是「六四」前周日舉行的「愛國民主大遊行」和「燭光晚會」。

他稱每年籌備都忙到喘不過氣，過了31年，到去年「六四」前夕入獄，只有在獄中悼念。目前已完結5宗控罪審訊的李卓人，正準備面對第6宗控罪，即針對支聯會、何俊仁、鄒幸彤和他自己的「煽動顛覆國家政權」罪，他強調會以「毋忘初心」來面對控罪：「愛人民愛民主，何罪之有？我會堅持爭取民主無罪，反對以言入罪的政治檢控。」

現在我彷似在等待 等等那一天來 莫道你心痛不可耐 我心更哀 若問我想找的所在 找找我的將來 為著我心中的希望 生命已擲門外 看著這如病染的祖國 誰亦要奮起叫嚷 放下眼前原屬我的一切 五月的陽光在照耀 李卓人分享《五月的陽光》歌詞

李卓人。（歐嘉樂攝／資料圖片）

被控「煽動顛覆」 李：邪惡永遠不會戰勝

李卓人說，正因為此控罪，控方寄給他多年來「六四」集會的文字紀錄，令他可以回憶重溫。他指不知何時「六四」會得到平反，但想告訴天安門母親們，在人民心中，都會銘記民主先烈為民主自由的犧牲，承傳他們的遺志。

他又指，在獄中最難受的，是對公民社會遭打壓的事件感到無力，目睹戰友被捕被囚、被迫離開香港，「不知何時才熬過黑暗，就只有相信歷史發展如鐘擺，期待光明一天來臨」。他又引述俄國作家的感言勉勵港人：「人類歷史並非是正義戰勝邪惡，而是邪惡一方一直企圖消滅人類仁愛的微細種子，到今天，人性仁慈一面未被泯滅，邪惡是永遠不會戰勝。」