六四33周年｜維園燭光集會第三度缺席　由2019年逼爆到「歸零」

本周六（4日）是「六四事件」33周年，不過多年來舉辦六四維園集會的支聯會已於去年解散，今年將是第三年沒有維園六四燭光集會的黑夜。康文署日前稱，維園硬地足球場因疫情關係，只容許預訂場地作踢足球之用，加上沒有任何組織申請復辦燭光集會，相信一片燭光的場景難以重演。

回顧過去三年的六四，2019年六四維園集會，當時大會公布參與人數達18萬，破2014年後新高，當時燭光處處，人潮更擠滿銅鑼灣及天后一帶。不過2020年新冠肺炎疫情爆發，維園六四燭光集會首次不獲批，惟支聯會當時堅持帶頭走入維園點燃燭光，並有大批市民跟隨入內舉起燭光悼念，場內的口號此起彼落。直至去年是《港區國安法》生效後首個六四，警方直接封鎖維園，維園球場只餘下孤寂的射燈照在球場。



▼近三年6月4日晚 由燭光無限到空無一人▼



▼2019年維園六四燭光晚會人頭湧湧，燭光處處▼



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支聯會由1990年起，每年6月4日晚上，都會在維園舉辦燭光集會，多年來風雨不改。2019年是六四30周年，加上《逃犯條例》修訂風波正在醞釀，大會宣布參與人數逾18萬人，僅次2009年的20萬人。當晚前往維園人潮絡繹不絕，更一度要在天后附近的巴士總站「打蛇餅」，即使集會開始後，人流仍然川流不息。

疫情禁集會 帶頭入維園者判囚

不過2019年晚會已是近年來最後一次讓維園燭光點點，2020年警方因應疫情為由，指集會增感染風險，向支聯會發出反對通知書，為逾30年來首次不獲批准舉行六四燭光集會，當日康文署亦於維園架設鐵欄。然而禁令無阻大批市民到維園悼念，支聯會帶頭以八人一組方式，進入維園點燃燭光，至晚上亦陸續有市民進入維園。不過燭光零散，難以與往年密密麻麻情況相比。

而事後26名進入維園的泛民人士，包括黎智英、李卓人、蔡耀昌及黃之鋒等被控非法集結等罪名，除了羅冠聰及張崑陽當時已離港，餘下的24人全部罪成分別囚4至14月。

▼2020年維園六四燭光集會首次不獲批准舉行，支聯會堅持入維園點燭光▼



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去年是《港區國安法》生效後首個六四，警方再次以疫情為由拒批六四燭光晚會申請，當日下午更將維園足球場以鐵馬陣圍封，並在銅鑼灣對截停多人搜查。當晚零星市民銅鑼灣及旺角一帶點起燭光，不過在警方高調執法下，維園內人潮及燭海亦顯零星，人山人海情景不復見。

今年是支聯會解散後首個六四，康文署日前指因應疫情，暫停當日維園球場非指定用途申請，市民只可預約踢足球。警方則呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結，並強調當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法。維園球場內一片燭海的場景或難以重演。

▼2021年警方鐵馬陣圍封維園足球場，人潮及燭海「清零」▼



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▼2016年至2020年六四晚會維園足球場▼

