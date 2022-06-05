地球之友批環保政策空有藍圖　倡開放電網增可再生能源及區域合作

今日（5日）是一年一度的「世界環境日」，地球之友在政府換屆前夕，回顧本港回歸25年來的環保政策。該環團批評，港府過去25年來，雖推出近百項環保政策，但大部份只是空有「藍圖」，欠實質行動。



地球之友指，港府在《氣候行動藍圖2050》的發電燃料組合建議，可再生能源目標最高僅為15%，遠遠落後其他亞洲地區，促港府利用本港三面環海地理優勢，包括興建離岸風力發電場，並開放電網，增加可再生能源比例。目前本港與內地的輸電合作，僅局限於天然氣和大亞灣核電廠，地球之友亦促請港府，將輸電的區域合作，擴至太陽能等可再生能源。



洪藹誠回顧港府過去25年來的環境政策，政府推出接近100個與環境議題相關的措施，不少卻只是藍圖，並無實質進展。（林穎嫺攝）

地球之友行政總裁洪藹誠，盤點港府過去25年來的環境政策，港府雖推出接近100個環境相關議題，但不少只是藍圖，只有25項是能夠實質推動的環保「里程碑」。他說，與氣候和能源相關的措施，港府只是近十多年才開始着力推動，包括在2019年實施的「上網電價」及「可再生能源證書」計劃等。

他批評，本港可再生能源發展仍十分落後。根據《氣候行動藍圖2050》，可再生能源佔發電燃料組合的目標最高僅為15%，遠遠落後於其他亞洲地區，促請政府利用本港三面環海的地理優勢，興建離岸風力發電場等設施，增加可再生能源的比例。

洪藹誠認為本港只有兩間電力公司，認為只有開放電網、讓新科技和可再生能源的發電行業能進入市場，才可促進清潔能源發展。（林穎嫺攝）

倡加強區域合作 研發展氫能

他續指，現時粵港兩地在能源供應方面有合作，惟僅局限於天然氣輸入和大亞灣核電廠，內地可再生能源發展迅速，認為港府可擴大與內地的跨區域合作，仿傚澳洲透過3,500公里海底電纜太陽能電力輸往新加坡的做法，減少碳排放。另外，新加坡、法國等地亦已推出氫能源計劃，加強使用便於儲存而又潔淨的氫能。他建議港府亦要跟隨國際步伐，進行相關研究。

對於本港可再生能源發展落後，洪藹誠認為，本港只有兩間電力公司，認為只有開放電網、讓新科技和可再生能源的發電行業能進入市場，才可促進清潔能源發展，「但其實𠵱家政府同兩電嘅管制協議，其實冇詳細計劃去開放電網，佢哋個管制計劃協議係去到2033年，咁所以其實我哋都forsee（預期）到仲有超過10年，我哋都唔使講開放電網。」

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批港府推動電動車政策落後

汽車亦是空氣污染的主要元兇之一，洪藹誠認為港府2015年在多條繁忙路段設立「專營巴士低排放區」做法可取，惟措施推出7年後，仍未擴展至小巴和的士等車輛，而「電子道路收費系統」討論近40載仍是紙上談兵，無法進一步改善路邊空氣污染。

他又批評，本港在推動電動車方面亦非常落後，九巴等私企比政府走得更前，促港府推動電動車發展，甚至要參考新加坡做法，限制車輛發牌，遏止私家車「失控」地增長。

▼三個濕地保育公園選址▼



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面對極端天氣的威脅，洪藹誠認為「海棉城市」是應對海平面上升、低窪地區水浸危機的重要方法，內地已有許多相關試點，建議港府與內地交流。他又稱，去年《施政報告》破天荒提出要收回新界北部700公頃土地，包括私人漁塘及濕地，建立三個總面積達2000公頃的濕地保育公園，認為濕地是建立海棉城市的重要一環。

對於政府提出精簡城規程序，更擬向濕地緩衝區和綠化地帶開刀，洪強調在發展同時亦應平衡環保，促請政府先發展棕地等低價值的土地，才研究打濕地的主意。他又稱，若政府的發展計劃威脅到濕地等，地球之友定必會發聲。