綠在區區｜環保署6.5起推回收活動　提交回收物可賺6倍綠綠賞積分

為慶祝香港特別行政區成立25周年，環保署宣布，由明日（5日）起至7月5日推出「全城回收6倍賞」活動，於環保署「綠在區區」社區回收網絡進行回收的市民可獲取6倍「綠綠賞」積分，市民到回收點提交指定回收物，均可通過「綠綠賞」獲取六倍積分，可更快捷地累積足夠積分兌換心儀禮品，亦鼓勵市民將回收的習慣融入日常生活。



市民攜廢紙、金屬等回收 可賺6倍積分

環保署表示，「綠在區區」現設有11間「回收環保站」、32間「回收便利點」和超過120個以定時定點街站模式運作的「回收流動點」。市民於活動期間，可到「綠在區區」提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管及充電池，賺取六倍「綠綠賞」積分。

除回收活動外，該署稱視乎疫情及社交距離措施，本年十一月將在各「回收環保站」舉辦大型推廣教育活動「綠在區區，全城回收月」，分享參與乾淨回收的樂趣。

去年各回收站錄380萬訪客人次 沙田及寶琳回收量最高

環保署又稱，正持續加強地區層面的減廢回收支援，去年「回收環保站」和「回收便利點」共有約380萬人次訪客，帶來超過1.44萬公噸回收物。當中表現最好為「回收環保站」綠在沙田及「回收便利點」綠在寶琳，去年全年回收量分別超過800公噸和600公噸。

至於去年最多訪客人次回收點分別為綠在東區及綠在鰂魚涌，兩個回收點均位於港島東區；去年發出最多「綠綠賞」積分卡的「回收便利點」則是綠在大埔墟，共發出逾6,000張積分卡。

22間全新的回收便利點早前陸續投入運作，遍布全港18區。（資料圖片 / 李澤彤攝）

物色地點增加智能回收系統

環保署續指，2020年年底開始在「智能回收系統先導計劃」下，分階段測試以物聯網技術為骨幹的智能回收設備，包括智能磅、自動禮物兌換機及智能回收箱在本地的應用及效益，已於今年5月起逐步於全線「回收環保站」和「回收便利點」設置智能回收設施，並正物色其他合適地點，冀將智能回收系統的應用地點增加到80至100個。