沙頭角開放｜六試運團今首發　公眾團最平$299　永安康泰一出即爆

疫情影響市民難以外遊，本地綠色旅遊漸受歡迎，逢周末及公眾假期，鄉郊例「逼爆」，而昨日（3日）起開放的沙頭角墟成為「新寵」，永安旅遊及康泰旅遊分別於6月至7月出發的「沙頭角禁區本地遊」旅行團已售罄，團費為299元至400元不等，全部一出即爆。



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最早6月18日首個公眾團出發

沙頭角禁區相隔逾70年，於昨日歷史性開放。據旅議會資料，首階段開放日期至8月28日，僅周末及公眾假期開放。至於6月3日至12日為試運期，僅由1間慈善團體、政府機構承辦，並甄選5間旅行社辦團，其後的日子則以抽籤形式，選出21間旅行社辦團。

旅議會亦指，公眾團最早為6月18日成團，須為團友安排堂食午膳，指定行程亦包括沙頭角碼頭及市集，其後乘船前往鴨洲或吉澳、其中一站必須為荔枝窩。

永安旅遊︰7.1出發公眾團一日內售罄

當中，永安旅遊獲旅議會甄選，成為6至8月首階段辦團的旅行社之一，今日更率先有6團出發，共約168人。永安旅遊透露，7月1日出發的「沙頭角禁區公眾團」售400元，較早前已在APP及網站推出，市民反應熱烈，84個名額於一日內全數售罄。至於康泰旅遊於6月18日出發的公眾團售299元，亦於5月27日推出當日下午已售罄。