沙頭角禁區開放　坐船出島慳1.5小時　荔枝窩農村體驗過夜收$1000

受新冠疫情影響，市民難以外遊，令本地綠色旅遊漸受歡迎。每逢周末及公眾假期，本港鄉郊均被「逼爆」。新旅遊景點出爐了！政府準備於今日（3日）起，開放邊境禁區的沙頭角墟，首階段只准旅行團遊客參觀，並可經由沙頭角碼頭前往鴨島、吉澳等外島，船程相比馬料水碼頭出發，可節省1.5小時。



荔枝窩距離沙頭角碼頭僅半小時船程，鄉郊基金近年復修村屋，將與原居民合作，向遊客提供多個深度體驗活動，包括插秧、製作茶果等，最快於七月推出，初步計劃每人收費150元以上；若於周末過夜感受農村生活，定價約1,000元。



遊客下車後，將看到地面上設有「沙頭角」三隻大字歡迎。（羅君豪攝）

遊客只准在沙頭角指定範圍活動

早前特首在施政報告中提出「北部都會區發展策略」，提到逐步開放邊境禁區的沙頭角墟，配合鄰近的碼頭以發展生態旅遊。旅發局便安排傳媒導賞團，讓記者事前觀察沙頭角及荔枝窩的準備情況。

由今日（3日）起，所有旅客前往沙頭角，須透過旅行社取得禁區紙，因此須提早最少一周報團，以辦理申請手續，取得「T證（Tourism）」踏入禁區。屆時，旅遊巴將直接駛進新開張的市集，遊客下車後可於指定範圍，即碼頭一帶的區域活動。

+ 3

首階段沙頭角全日最多開放六團進入

保安局表示，禁區開放的試驗期為半年，新市集有16個售賣當地特色產品的攤檔，包括食品、手工藝品、紀念品等，當局並特地興建洗手間讓遊客使用。此外，每日亦設有兩個時段，每時段只容許3團進入，即在每團不得超30人的規定下，扣除司機及導遊，即一日內最多可接待168名遊客。

保安局續指，該指定區域只在周六、日及公眾假期接待遊客，平日則恢復為原來的停車場。此外，當局亦會在遊客的活動區域外，設置圍欄及安排外判的保安員看守，避免遊客不經意越界，甚至踏足內地領域，亦能防止居民駕車駛入。

+ 4

半年試驗期後再考慮是否再擴大開放範圍

沙頭角鄉事委員會主席李冠洪表示，在半年試驗期過後，將檢視禁區開放對當地的交通、民生、治安等影響，並諮詢居民意見，以考慮後續安排，是否進一步開放。雖然有居民曾反映憂慮，例如衛生環境、交通負荷、停車場或洗手間設施需求等，「如果解決到呢啲問題，我相信佢哋唔會好反對。」

於碼頭一帶設新景點供遊客「打卡」

雖然指定活動範圍只包括市集及碼頭一帶的海濱，不過當地亦為遊客設置「打卡點」，包括仿照中英街3號界石，於沙頭角最東的角落放置新石碑，並刻有「日出沙頭、月懸海角」，為清代詩人的題詩，亦是沙頭角一名的來源。

此外，鄉事會亦召集當地的小學生及長者，於碼頭兩旁繪畫及掛上「幸福小魚」，讓遊客上船前「打卡」留念。李說︰「沙頭角對於香港人嚟講係神秘，希望藉住神秘感，令佢哋發現好多地方值得去玩。」

從沙頭角前往吉澳、鴨洲等地可節省1.5小時

由於沙頭角一帶水域的海床較淺，其公眾碼頭為了讓船隻安全泊岸，長度達280米，為全港最長的碼頭，更有不少當地居民釣魚及游泳。翻查資料，目前從馬料水碼頭前往吉澳、鴨洲等地，需時約2小時，若改經沙頭角碼頭，只需半小時便可到達，時間大為縮減75%。

荔枝窩為沙頭角十約之一，曾經為全港最大的客家村落，上世紀六十年代高峰期估計有約1,000名居民，有7條村落共有逾200間村屋，以種植水稻為生。於五十年代出生的原居民曾漢民指，由於七十年代起，大批村民均移民出國，其後八十年代只剩下10%村民，村屋日久失修逐漸倒榻。他認為，為下一代著想須復興村落，協助村民回歸，否則荔枝窩將從此消失於大自然。

鄉郊基金推深度體驗活動 教耕田、製茶果

鄉郊基金項目總監區志偉表示，於2016年向馬會有關的資助基金，申請約5,000萬以保育的形式修復村屋，最終收到50名業主申請。由於資助金額有限，預計可修復15間村屋，其中12間完成翻新，剩下3間踏入復修的最後階段。此外，當中已有9間取得賓館牌照，每間村屋亦可容納2至4人入住。

區透露，將與原居民合作，向遊客提供多個深度體驗活動，包括耕田插秧、製作茶果等，但強調不希望與賓館或民宿相提並論，「絕對唔係宿一宵」。他指，目前已與深度旅行社聯絡，預計七月可推出相關旅行團，每人最少150元以上；若於周末過夜，則視乎房間類型及等級，初步定價為1,000元。

最快7月推渡輪服務 平日亦可前往鴨洲、吉澳

區強調，荔枝窩的村屋為歷史建築，須符合消防處及屋宇署對現代樓宇的標準，包括防火、採光及通風等，惟村屋空置多年，並無任何現代設備，因此復修過程並不容易。他亦說，將來會交予村民組織「暖窩」負責︰「鄉郊基金唔係永遠喺呢度，上軌道之後會交畀村民做。」

區亦透露，已向政府取得資助，最快由7月起，將於平日的周二及周四，提供渡輪服務前往鴨洲、吉澳等外島。雖然疫情爆發後，市民熱衷到郊野旅遊，但他認為可透過渡輪的班次控制人流，並與荔枝窩的村委商討，若人手不足，可招募義工維持秩序。

若讀者對沙頭角等地抱有興趣，其實已有旅行社陸續推出行程提供報名。例如康泰旅行社將於6月18日舉辦首團，每人收299元，費用包括午膳、交通、新冠病毒的住院醫療保險。惟參加者於5月31日後，須接種三劑新冠疫苗。行程包括流水響水塘、雲泉仙館午膳、車上眺望中英街、沙頭角市集、荔枝窩。