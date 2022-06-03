沙頭角禁區開放旅遊　中英街暫不開放　參加首日團市民感可惜

沙頭角碼頭今日（3日）舉行開幕儀式，沙頭角禁區將逐步開放，旅行團可於星期六、日及公眾假期進入沙頭角墟指定範圍，並讓指定旅行團利用碼頭乘船前往荔枝窩等。

雖然沙頭角禁區逐步開放，但保安局副局長區志光表示暫無計劃向遊客開放中英街，因中英街邊界並無圍網，容易誤闖，造成執法問題，首日的團友王先生及太太，對未能到訪中英街感到可惜。



沙頭角碼頭6月3日舉行開幕儀式



+ 13

沙頭角碼頭今日舉行開幕儀式，周六、日及假期將容許旅行團進入沙頭角指定範圍，每日分為兩個時段，各接待三團不多於30人的旅行團。目前首階段只開放沙頭角碼頭及停車場空地，空地會有當地居民售賣特色食品及手工藝品等。

保安局副局長區志光表示首階段試六個月，之後會評估交通及治安等影響，再決定下階段開放細節。暫時無計劃向遊客開放中英街，因指中英街邊界並無圍網，容易誤闖，造成執法問題。

特首林鄭月娥出席開幕禮致辭時提到，開放沙頭角是北部都會區發展項目之一，與深圳鹽田及大鵬半島組成「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」，推動綜合生態保育及旅遊發展，同時亦深化香港深圳「雙城三圈」的空間佈局。 她又特別提到保安局局長鄧炳強，感謝他與團隊在開放沙頭角墟一事，不以保安單一角度看問題，展示有為精神。

+ 10

旅遊業議會主席徐王美倫則提到首階段將開辦156團，而舉辦旅行團的26間旅行社是按經驗及旅行團特色等條件選出五間，其餘21間由抽籤決定。沙頭角鄉委會主席李冠洪指出，沙頭角是70多年來首次開放，是沙頭角開放第一步，期望可令更多香港人識到沙頭角。

王先生與太太是今日其中一團到沙頭角本地遊的團友，他表示居於香港多年但從未到過沙頭角，希望可以了解到更多沙頭角歷史。對於中英街並未開放予遊行團，兩人均認為「有少少可惜」，又期望將來可開放中英街，更表示如開放中英街「一定會再嚟」。

三位李女士都是沙頭角的居民，當有遊行團到訪時，會在沙頭角墟售賣米粉通等特產供遊客品嘗，她們表示每逢過年過節也會製作米粉通等特產，現在有旅行團則可賣給遊客；居民劉先生則認為透過旅遊帶動沙頭角經濟，希望盡快開放更多區域供遊客參觀。