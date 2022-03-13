疫情｜恒生滙豐助基層抗疫　送快速檢測劑及上門為萬人打疫苗

第五波新冠病毒疫情未好轉，基層首當其衝。恒生銀行今日（13日）公布，透過聖雅各福群會等三間機構，將快速測試劑贈予獨居或雙老長者家庭等基層；滙豐銀行慈善基金今日也公布推出名為「疫苗易」家居接種計劃，由醫生、護士及關懷大使組成外展隊，上門探訪長者和傷健人士，免費為他們接種新冠疫苗，名額1萬個，預計超過三成居家而行動不便長者和傷健人士有得打針。



恒生銀行早前捐贈1,000萬元推出「抗疫同恒」計劃後，今日(13日)再公布進一步將新快速測試的受惠機構拓展至更多社福機構，包括聖雅各福群會、婦女基金會及膳心連基金，以透過其網絡轉贈予獨居或雙老長者家庭、基層家庭及分發給學校贈予有需要的學生及其家庭。在計劃下已將13萬劑快速測試、連同其他抗疫物資轉交到香港家庭福利會，將總共捐出逾15.4萬劑新快速測試劑予社區。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，計劃獲得其他機構支持，特別是檢測公司Prenetics以慈善價售予一批快速測試劑，讓更多有需要的基層市民受惠。

恒生與家福會合作開設的「恒福」抗疫及情緒支援熱線2130 0099，已於本月1日投入服務，為期三個月。熱線的目的是為在疫情下受情緒困擾的市民及家庭照顧者等提供心理支援、健康和抗疫資訊，以及在有需要時作個案轉介。熱線由家福會營運，動員合共100名社工及已受相關輔導訓練的義工支援，預計可處理共5,000宗個案。

負責「恒福」抗疫及情緒支援熱線的家福會社會工作顧問陳耀麟表示，熱線運作近兩星期以來，收到的求助電話當中，了解到部份長者和基層家庭產生負面情緒和焦慮，相信熱線服務能有效支援有需要人士，以及盡早識別作個案轉介。

恒生表示，已向家福會服務網絡下的長者及基層家庭，發放25,000份抗疫物資；家福會已經開始透過其服務平台如膳食派送、陪診及家居照顧等發送物資，有5,000劑快速測試會預留給為長者派送膳食的家福會前線職員。

王冬勝：須確保長者和傷健人士均受疫苗保護

滙豐銀行慈善基金今日公布推出名為「疫苗易」家居接種計劃，為居家長者和傷健人士提供外展接種疫苗服務，由香港社會服務聯會和香港醫學組織聯會負責營運，招募醫生、護士及關懷大使組成外展隊，上門探訪長者和傷健人士，免費為他們接種新冠疫苗。滙豐期望在未來幾個月，為超過1萬名合資格人士接種三劑疫苗，合計30,000針，將涵蓋本港超過三成居家而行動不便長者和傷健人士的疫苗接種需求。

慈善基金主席王冬勝表示，眾多個案和研究已經證明，接種疫苗可以減低確診後患上重症的風險，因此必須確保長者和傷健人士都受到疫苗的保護，透過與社福機構和醫護團體合作，得以在短時間內推出計劃。

慈善基金今年2月捐出1億港元抗疫，「疫苗易」屬於這次捐款的一部分。此前基金與香港紅十字會合作推出「抗疫同行熱線」，自2月21日推出以來，首兩個星期已經為超過70人提供心理支援，並為約800人提供包括抗疫物資或食物的心意包，至3月中熱線的規模將擴大至100條線。

「世界關愛慈善基金」向香港方艙醫院捐贈2,000張高效消毒四季被。

另外，港區全國政協委員、香港胡良利集團創辦人胡劍江，透過家族慈善基金「世界關愛慈善基金」向香港方艙醫院捐贈2,000張高效消毒四季被，他稱期望能盡綿薄之力，緩解香港政府抗疫的壓力，也為不幸入住隔離設施的確診市民帶來些許溫暖。