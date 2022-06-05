滙豐、恒生網上理財「跪低」　方保僑：或因系統維護後無法復常

滙豐及恒生銀行網上理財APP及櫃員機今（5日）中午前突然「死機」，甚至無法登入。正值賽馬日，馬會網上轉賬服務亦受影響，未能成功網上轉賬至投注戶口，馬迷需親身到投注站現金投注。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，事件或與銀行進行系統維護後無法復常有關，估計最少需時數小時搶修。根據兩間銀行官網公布，均於今日凌晨至清晨期間進行多個系統提升，包括網上理財服務。



滙豐及恒生網上理財及櫃員機今（6月5日）出現故障。（張浩維攝）

《香港01》記者下午前往葵興港鐵站恒生銀行櫃員機視察，畫面顯示「暫停服務」及港幣提款服務暫停」，有支票機及自動櫃員機無法服務，有市民打算到現場提款後，卻無法領取現金，及後有職員趕到維修。滙豐及恒生多間分行的櫃員機，於中午一時前大都回復正常，而網上理財服務則待至下午兩時左右陸續回復正常。



此外，今日適逢賽馬日，但馬會網上轉賬服務，亦因銀行網上理財故障而未能成功入錢至投注戶口。記者到其中一間馬會投注站查詢，有職員承認由於恒生及滙豐出現問題，故轉賬投注服務受影響，有客戶要親身到場用現金投注，認為不太方便，因為事出突然。

滙豐銀行回覆查詢表示，由於系統出現故障，部份服務未能處理，正進行搶修，會盡快處理。恒生銀行則指，全線自動櫃員機及網上理財受限。

方保僑推測指，滙豐及恒生銀行網上理財APP及櫃員機故障，或與銀行進行系統維護後無法復常有關。(資料圖片)

方：系統維護完之後「起唔返部機」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，銀行慣於工作日以外、即周末凌晨至早上期間進行系統維護，他推測或與事後或現異常、未能恢復運作有關，「做完系統維護之後，起唔返部機（系統伺服器）。」

他亦指，轉數快去年10月亦曾出現故障，當時「死機」逾5小時，「呢啲情況間唔中都會出現，希望佢哋盡快整返好，令影響盡量減低。」方保僑指，同類型情況下，一般需時約數小時修復，「希望今日內可以搞返掂。」

兩間銀行同於凌晨至清晨時段系統提升

根據兩間銀行的官網公布，滙豐今日凌晨至清晨期間進行多個系統提升，包括網上理財及繳費、手機開戶、「入票易」及「打簿快」等服務。恒生則由今日凌晨3時至5時，進行不定期系統提升，受影響服務包括賬單及繳費服務，以及設定海外自動櫃員機每日提款及現金透支限額。另逢周日均會於凌晨2時半至早上6時半，進行系統保養，期間個人 e-Banking 服務會受影響。

Mox日前亦長時間死機

渣打旗下虛擬銀行Mox上周四（2日）、即端午節紅假前夕，亦同現系統故障，「轉數」、「轉數快登記」及「入錢」等功能無法使用，有用戶揶揄指，Mox以優先訂演唱會門票作招徠成功吸納不少新用戶，惟未幾即告「跪低」。

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