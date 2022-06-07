警推「反恐舉報熱線」設賞金　參考現行懸紅制度　最高可獲80萬元

現時本港面對恐襲風險維持「中度」級別，警方為推廣全民反恐，將於周三（8日）推出「反恐舉報熱線63-666-999」，首階段可透過短訊及微信舉報，為鼓勵參與，任何提供具關鍵性協助的市民，警方會於司法程序完結後按既定機制評核發放賞金，參考現行「全年好市民獎」及「懸紅」機制，前者可獲4,000元獎金，後者涉嚴重謀殺案最高可獲80萬元賞金。警方又指，市民如發現涉及「光時」物品，歡迎舉報，會交相關部門跟進，包括國安處。



跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指出，警方意到本土極端分子活動轉趨隱蔽化和地下化。（李澤彤攝）

現時警方設有多條熱線供市民舉報不同類型罪案，當中在2019年反修例風波設立的「反暴力報料熱線」，至今接獲超過134萬宗舉報，而2020年11月成立的「國安處舉報熱線」，有逾26.8萬宗舉報，警方未有透露成功協助破案數字。而跨部門反恐專責組去年設立的報案網頁，就接獲350宗舉報，當中有120宗轉介部門跟進。

警：極端分子潛伏社區待時機襲擊

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指出，警方意到本土極端分子活動轉趨隱蔽化和地下化，今年5月曾偵破兩宗案件，涉嫌策劃暴力襲擊，檢獲不同武器及製造爆炸品工具和原材料，反映極端分子潛伏社區，透過囤積武器靜待時機發動襲擊，對本港安全帶來潛在威脅。

梁偉基續指，新推出的「反恐舉報熱線」將會取代原有的「反暴力報料熱線」，首階段提供短訊及微信舉報，如有需要未來會擴大其他途徑，為鼓勵市民舉報，警方計劃發方賞金予提供可靠消息及具關鍵性證據的市民，在完成司法程序後，按現行機制作出評核和確定金額，參考「全年好市民獎」，得獎者可獲4,000元獎金，涉及嚴重傷人或謀殺案的「懸紅」，賞金介乎40萬至80萬元，市民如實名舉報可方便警方跟進。

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警指市民如遇「光時」物品可舉報

被問到舉報帶有賞金會否擔心營造舉報風氣？梁偉基重申，根據外國經驗，反恐熱線有助阻止恐怖襲擊發生，英國更有法律規定個別職業有法律義務舉報可疑人，因此希望透過熱線，提醒市民在防止罪案及舉報訊息的基本公民責任。

至於市民發現涉及「光時」標語、旗幟、刊物等，是否可以致電舉報？梁偉基表示：「相關資訊係有用，如有熱心市民見到，歡迎透過熱線舉報，會視乎性質交返畀適當調查單位跟進。」梁提醒，市民如遇緊急情況應先致電999報警，如毋須即時跟進可經熱線舉報，所有消息會交相關部門跟進，包括國安處。