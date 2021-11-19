海關警察等進行反恐演習　重點關注立會選舉及特首選舉等日子

由香港海關聯同懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處及入境事務處組成的跨部門反恐專責組，今（19日）在西九龍高鐵站及戶外公園一帶，超過300人聯合舉辦反恐演習，模擬有人持槍及向人群發動「化生輻核」襲擊。跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，香港過去兩年多面對前所未有的本土恐怖主義威脅，未來將重點關注選舉日及特別節日，因應情報安排部署。並且希望透過演習等不同渠道，做到「全民反恐」，確保香港社會安全。



+ 4

跨部門反恐專責組今日於高鐵西九龍高鐵站動用逾300人進行跨部門反恐演習，模擬有恐怖組織企圖於香港出入境關口及重要設施進行襲擊。



跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，香港過去兩年多，面對前所未有的本土恐怖主義威脅。他舉例，今年七一前後發生的「孤狼式」恐襲，及早前警方破獲組織「光城者」的炸彈襲擊圖謀，證明香港雖然社會秩序基本重回正軌，但仍有少數極端分子死心不息，企圖隱藏暴力行為，再藉着一些象徵性日子進行。他舉例，未來香港一些象徵性日子及重要節日，如即將舉行的立法會選舉日及特首選舉都會特別關注，當局現正進行威脅評估，會視乎情報調派適當部署。

+ 14

梁偉基稱因應本地及國際趨勢而設計演習內容，他補充，由2019年中至今，至少破獲5宗使用真槍案件。而演習地點處於西九高鐵站，梁偉基表示與未來內地通關安排無關，因應過往經驗，極端分子通常以重要公共運輸地點為行動目標；而現時高鐵站因疫情暫停運作，故當局認為是合適時機，利用場地進行演習。

梁偉基指，直到目前為止，香港整體恐襲風險威脅維持中度，即目前沒有具體風險顯示香港會受襲，但仍存風險可能性。梁偉基希望透過演習，向公眾帶出「全民反恐 見而即報」的訊息。提高社會大眾對反恐的意識，提早通報有關資料，可以阻止悲劇的發生。

是次演習地點分為室內及戶外兩部分，包括高鐵站外公園範圍一帶，並模擬有疑犯在公眾地方持槍，及向人群發動「化生輻核」襲擊情況，消防署示範處理即時大型洗消和「化生輻核」裝置程序。