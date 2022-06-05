快測陽性者或須覆檢　梁子超：假陽性比率高非因虛報　因疫情放緩

疫情持續，政府早前宣布抽樣調查快測平台的申報結果，要求部份呈報人士進行核酸覆核測試。政府今日（5日）表示，衞生署衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，將要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。



呼吸道系統專家梁子超認為第五波大爆發時，當局未有能力做覆檢，但現時社區個案下滑，相信當局絕對有能力為每一個呈報個案進行覆檢。他強調，假陽性的主要原因並非市民虛報結果，而是現時社區的發病水平低，真陽性出現的頻率降低，假陽性的比例自然上升。



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梁子超今日接受《香港01》訪問時表示，核酸覆核測試一直進行中，只不過是選擇性進行，並認為覆檢是必要之舉，本港先前之所以不需做進一步確認，只是因為之前第五波疫情大規模爆發，真陽性的比例高，而出現假陽性幾率僅得1至2%，加上之前當局沒能力進行大量檢測工作，因此沒有再次確認檢測結果。他表示，以美國爲例，如市民有病徵並處於高風險地區，核酸檢測呈陽性，當局亦未必再做覆檢。

梁子超強調，假陽性的主要原因並非市民虛報結果，而是現時社區的發病水平低，真陽性出現的頻率降低，假陽性的比例自然上升。 （資料圖片）

不認為假陽性數字特別多

本港個案從高峰期的七萬宗跌至現在的幾百宗，個案僅佔高峰期約200分之一，當局現時絕對有能力為每一個呈報個案進行覆檢。而且就算市面上普遍的快測包的特異性超過99%，假陽性的數目不是特別多，但仍有20%假陽性幾率。他強調，假陽性的主要原因並非市民虛報結果，而是現時社區的發病水平低，真陽性出現的頻率降低，假陽性的比例自然上升。

他續指，現時全港學校、部份公司要求往返該地的市民每日做快測，但若市民沒病徵及沒有特別風險因素，而經常做快測，假陽性比例相對高；對於沒有病徵及風險因素人士，全球大部份地區均不建議用快測作最終結果，皆需要再做核酸確認。

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鼓勵市民繼續使用快測 籲當局縮短覆檢時間

不過，梁仍然鼓勵市民使用快測，坦言快測的特異性雖比核酸檢測低，出現假陽性機率遠低於千分之一，20%假陽性並不算高，甚至可以形容為比預期低，證明快測包的敏感度不太高，「如果唔係學校就唔只每日得幾十宗個案。」他又指，快測能排除高度傳染性個案，直指「就算有兩成假陽性，都有八成真陽性」覆檢更有助尋找其他變異病毒，因此當局如一發現陽性個案便應盡早介入，不要待一兩日先做覆檢確認，否則就會喪失快測的意義。

他表示，明白市民覆檢「緊係會覺得唔方便」，故強調當局要「快」，如能安排檢測公司，在收到呈報個案後，即日上門收集樣本及在同日進行化驗，相信所需的時間不多，其後如果覆檢結果沒問題，即可繼續隔離，如第二次覆檢結果呈陰性，則可解除隔離。

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