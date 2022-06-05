政府擬要求所有申報快測陽性市民　須做核酸檢測覆檢

第五波疫情持續，​政府今日（5日）表示，市民如透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報個案，衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，將要求全部呈報人士皆進行核酸覆核測試。當局又指，截至6月3日為止，已有三名提供虛假快測資料的人士被捕。



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政府表示，市民準確呈報陽性結果，除了可及早獲得支援，亦有助政府掌握個案走勢，對防範未來可能出現的疫情反彈尤為關鍵。當局提到，市民如透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報個案，衞生署衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，會要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。

覆檢為陰性者 不得使用康復紀錄二維碼

其中，呈報個案經核酸覆核測試後確認為陰性，將會從確診個案紀錄中刪除，而有關人士亦不得使用政府發出的隔離令、康復紀錄二維碼或任何其他文件作康復證明。根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），任何人士向衞生主任或獲授權人員提供虛假或具誤導性資料，即屬刑事罪行，違例者可被罰款10,000元及監禁六個月。

截至6月3日為止，衞生防護中心已發現六人懷疑刻意提供虛假資料，有關個案均已轉交警方跟進，其中三人被捕，警方會考慮對其餘人士採取適當執法行動。政府提醒市民切勿虛報個案，以身試法。

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政府發言人表示，雖然每日新增個案亦從今年三月初高峰期的數以萬計，大幅下降至近期的數百宗，但隨着社會及經濟活動逐步重啟，疫情反彈風險仍然存在，提醒巿民不容輕視。因應部分餐飲處所及酒吧發現多宗個案，食環署和警方在內的執法部門已加強巡查，並在6月2日至3日共巡查了超過1,200間餐飲處所及其他處所，並因應涉嫌違反指示的情況提出檢控。