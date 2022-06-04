61支快測棒砌出「陰性的翅膀」　上海情侶賀解封　網民：看着有淚

上海早前爆發新冠肺炎疫情，封城達2個多月，本月1日終於迎來全面解封。當地有對情侶忽發奇想，將61支檢測陰性的快速抗原測試棒，製作成1對「陰性的翅膀」，揹在背上遊走上海著名景點，並拍成影片慶祝解封。影片引起網民關注，不少人大呼「看得好心酸」、「笑中帶淚」、「終於熬過來了，祝福」。



上海有對情侶用61支檢測陰性的快速抗原測試棒，製作成1對「陰性的翅膀」，揹在背上遊走上海著名景點，並拍成影片慶祝解封。（「一方_yifang」微博影片截圖）

據《封面新聞》報道，製作快測棒翅膀的韓先生表示，當時腦內有揮之不去的諧音梗，想到台灣歌手張韶涵有首歌叫《隱形的翅膀》，而「陰性」和「隱形」的普通話發音差不多，因此有了製作「陰性的翅膀」的想法。

韓先生表於影片中揹着翅膀遊走上海街頭，同時拍下一些標誌性地標和景點，包括外灘、東方明珠廣播電視塔，以慶祝解封及為自己留下紀念。韓先生說，他與女友對於解封非常興奮和開心，「即使經歷了這2個月的困境，我們還是深愛着這個城市」。

影片引來內地網民關注，不少上海人表示十分有共鳴，「真的是看着看着就有淚了啊」、「歌詞太應景了」、「見證歷史」、「有創意，也真的很有紀念意義。這段封控期，每個上海人都是難忘的吧」、「上海真的是人才輩出」、「這背上都是錢啊」、「疫情下大家都不容易」。

不過也有人認為快測棒很髒，用完應該盡快掉棄，「這個檢驗棒每次都扔了，有鼻涕很髒啊」、「這個試劑用過了感覺很髒啊，我都帶手套捏它的」。

（封面新聞）