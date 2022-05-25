校園天地｜基督教女青年會戴翰芬幼兒學校　愛的教育　親子同行

很多父母都望子成龍，望女成鳳。為著孩子有美好的將來，父母往往安排很多興趣班和課程予孩子，充塞孩子的時間。然而，聖經中提到父母要恆久耐心地教育子女。父母是孩子的第一個老師，父母日常的言行舉止，生活習慣往往是孩子潛移默化的學習課程。父母的一言一行，生活喜好，思想價值及宗教取向等等都直接或間接地影響子女的成長。試想想，如父母教導孩子與人溝通時，即使遇上反對聲音或不同意見時，都要耐心聆聽溝道，務求達至和而不同的局面。但當父母與人相處時，時常表現得暴躁不安，事事批判，孩子看在眼裏，聽在心裏，這又怎能怪孩子不是你心目中的理想兒女呢?（內容由香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校提供）



親子共同製作布偶，加強親子溝通。（香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校提供）

父母是孩子的一面鏡子，想孩子如何？父母必先如何！所以我們做父母的要作言教身教的榜樣，以愛及正確的態度與孩子多溝通互動，而不是以一些「外判式」的興趣班來將管教孩子的責任「外判」他人。我們是要與子女同行人生的成長路，關心及討論他們日常生活所發生的事，以愛為基礎教養他們。

我們都知道放任和只顧滿足孩子的訴求，並不是愛的表現，那只是一種溺愛放縱，最終只會令孩子驕傲自我、不聽教誨和目中無人。真正的愛是要讓孩子感受得到和明白得到。因愛是互動的，孩子如果經歷過父母的愛，他們自然會珍惜這段愛的關係。當孩子們知道他們做出某種言行和態度會令父母不悅，他們便會慎言及留意自身的態度，盡力做一個父母喜愛的好孩子。反之，父母因急於一時，以大聲責罵或懲罰逼其就範，短期只能收一時之效。久而久之，只會愈發嚴重，適得其反，做出很多反叛的行為。所以我們教養孩子應以身作則，溝通時的措辭不可隨便，亦應恰當地加入多些愛的肢體語言，如擁抱和親吻，這樣才能事半功倍。

以愛心培育孩子，孩子才得以健康快樂成長，這不正正是每一位父母抱著自己的初生嬰孩時最初的期望嗎？

（內容由香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校提供）

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