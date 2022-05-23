校園天地｜仁濟醫院靚次伯紀念中學開設「海洋生態教室」

環境保護、如何持續發展是現今社會的重要議題。西貢區津貼中學仁濟醫院靚次伯紀念中學斥資約20萬元，研發及開設「海洋生態教室」，連繫各級學生對海洋生態的認識，包括為初中生提供海洋生物的實境觀察、了解生物多樣性；高中生透過育養珊瑚了解珊瑚礁對於維持生態平衡的角色。「海洋生態教室」更利用校本科技研發配合，包括IoT技術、Arduino編程等，學生們可透過手機app監測水位、溫度等數據，並使用手機遙控加水、餵糧、開關燈等。 （內容由仁濟醫院靚次伯紀念中學提供）



仁濟醫院靚次伯紀念中學初中綜合科學科及生物科課程中經常以海洋生態，以及當中的生物作為學習的實例，STEM教育發展統籌主任、綜合科學科科主任陳瑋麟老師稱，「海洋生態教室」為不同級別的學生，提供與海洋相關的實境觀察，當中初中綜合科學科在講解生物多樣性時，學生透過「海洋生態教室」觀察海洋生物，會較紙本文字容易產生概念和興趣。「又例如魚缸的濾水設備，過去只能空談，但現時可以實物向學生講解運作原理，學生亦能即時看到不同淨水設備的效能。」

繁殖珊瑚了解不同繁殖方法

陳瑋麟老師又表示，「海洋生態教室」目前養殖分別約10種珊瑚和魚類，為各級學生提供跨級別的學習素材，初中綜合科學科課程中，透過教導珊瑚的兩種不同繁殖方法，讓學生清楚辨別無性及有性繁殖，學生更可親身嘗試人工繁殖珊瑚，了解無性繁殖的過程；「海洋生態教室」亦為學生提供實地觀察珊瑚礁生物的機會，從中學習生物適應生境的身體特徵及生活習性、認識珊瑚礁生物之間的相互關係、了解生物多樣性的重要，並透過學習珊瑚礁對維持生態平衡的角色，明白保育珊瑚的重要性。

生物科主任、科學學習領域統籌主任歐國偉老師稱，學校是首批參加由香港中文大學生命科學學院、珊瑚學院及漁農自然護理署合辦的珊瑚保育教育活動「育養珊瑚校園計劃」的學校，團隊會到校為師生提供技術培訓。師生在校園的珊瑚缸培養有益的硝化細菌，當珊瑚缸達到所定的水質要求後，校方獲發約二十塊本地珊瑚碎片，並展開為期約八個月的珊瑚育養過程。

育養珊瑚主要由中四學生負責，老師和同學需擔當日常照顧珊瑚的重任，包括定期監察水質、珊瑚健康、提交數據，首批完成育養的珊瑚已交還中大放回本港海域。歐老師稱，原來計劃是育養的學生會跟隨中大團隊，到擺放珊瑚的赤門海峽一帶海域，親身看到悉心照顧的珊瑚，由專業潛水員放回海底，回歸大自然，但疫情下未能安排。

學生全程參與中大育養珊瑚 全球暖化影響海洋生態

參與全程珊瑚育養的中五學生譚禧柔和武綺善稱，雖然知道珊瑚是組成海洋的重要部分，但過往從未接觸珊瑚實體。她能夠透過學校的「海洋生態教室」及參與「育養珊瑚校園計劃」，近距離接觸珊瑚，更為珊瑚進行日常護理工作，確保育養的珊瑚健康成長，最終可以送回大海。

修讀生物科的譚禧柔中四開始參與育養珊瑚計劃，她表示在育養過程中，曾遇過印象深刻的意外，「假期後回校，發現珊瑚缸用的LED燈跌落育魚缸內，忐忑珊瑚的健康，最終決定將珊瑚送回中大治理。」她表示參與學校環境保育的活動後，明白海洋污染對珊瑚造成很大的破壞。若能順利升讀大學，希望專注生物研究範疇，為環境保育盡一分力。

同樣重視環境保育的武綺善則表示，過去曾參與海下灣海岸公園的水質測試活動，看到海洋中的實境珊瑚生態，擔心地球暖化下珊瑚白化情況日趨嚴重，決定為保育出一點力。她在學校育養珊瑚的過程中，透過每星期進行監察取得的數據，看到珊瑚有成長感到高興。

海洋生態教室配合校本科研手機app全程監控

仁濟醫院靚次伯紀念中學副校長(STEM發展)郭志文表示，「海洋生態教室」利用校本科技研發技術，包括IoT、Arduino編程等，學生們可透過手機app監測水位、溫度等數據，並使用手機遙控加水、餵糧、開關燈等；而利用Arduino 編程，更可控制蠕動泵，補充微量元素系統。學生們在研發過程中，全採用開放源碼軟件，並可將有關研究成果，應用到家中或其他有需要的地方，如父母公司的魚缸等。

郭副校長期望，透過「海洋生能教室」讓學生在整個中學階段應用STEM技術，有系統和跨學科地認識環境保育，為地球可持續發展出一分力。他又表示學校過去曾安排學生到海下灣海岸公園參觀，讓學生明白海洋安全的重要。但疫情下過去兩年都未有安排學生到香港以外的地方考察，「希望疫情緩和後，可以重新安排交流活動，例如到內地珊瑚保育區，讓學生親身接觸和了解珊瑚保育，提升保育意識。」

陳瑋麟老師亦表示，為貫徹培育學生關注環境保護和生態可持續發展的目標，學校亦著力發展有關園林保育的項目，「18年颱風山竹襲港，摧毀大量林木，學校部分樹木亦不能倖免，在整理被摧毀的樹木時，將部分樹幹環保回收，加工製成不同家俱，為它們賦予第二生命。」學校亦計劃向環境保護署位於屯門的園林廢物回收中心，申請回收木材製作實木家俱，鼓勵學生透過動手參與「升級再造」的過程，為環境保育再出一分力。

（內容由仁濟醫院靚次伯紀念中學提供）

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