港大全球首創遠程監測組裝合成組件質量程式　減省過境檢測人手

香港大學黃竹坑學生宿舍使用MiC（組裝合成）技術，當中組件在廣東省工廠生產。港大建築學院的研究團隊表示，在新冠疫情期間，研發了全球首創的應用程式，包括可監察組件由内地生產至運輸到港的「電子化質量檢測2.0系統」，以及流動應用平台「易檢達」。他們指，相關技術可全程監察製造及運輸到港的流程，有助減省過境檢測人手，亦可確保單位質量。

團隊表示，黃竹坑學生宿舍共提供1224個宿位，涉952個組件，現時廠房已完成製作300多個，預計2023年第二季落成。有關技術亦會應用在香港大學西苑重建項目。



+ 1

港大今日（5日）開放新學生宿舍的示範單位，涉5個組件，當中有廳、睡房及廁所等。

港大建築學院的研究團隊表示，為確保質量標準，在疫情前，業界往往要派員過境到工場為材料作檢測，當中涉及大量人手及文書工作。不過在疫情期間，由於邊境限制，故本港難以派員到內地工廠核查。

香港大學物業處主任譚景良說，未有相關新技術前，業界或要派出10至20人到現場檢驗，但現時人手可大減，有助節省成本，又稱每個組件成本只需20萬至30萬元。

運輸時已可知溫度、濕度 助確保質素

研究團隊指出，「易檢達」是一個應用程式（App），可開放予所有持份者參與。承包商要先就項目建立一個任務清單，而不同的參與者例如結構工程師、認可人士等可在平台登記。當完成某個施工後，承包商可接清單逐項檢測，並利用檢測結果及照片等記錄有關數據。

譚景良表示，「易檢達」可助監察組件製造過程的細節，由出廠至運輸，均可透過「易檢達」即時知道模塊位置、溫度、有否受潮等，不會待「收貨」時才知道。

左起：港大物業處主任譚景良；港大建築學院城市規劃與設系講座教授葉嘉安；港大建築學院副院長（研究）、房地產及建築系教授呂偉生；港大建築學院城市規劃與設計系講座教授葉嘉安。（盧翊銘攝）

多重步驟防「造假」

港大建築學院副院長（研究）、房地產及建築系教授呂偉生說，每個組件都有「出世紙」，可查閱相關的品質證明，為了防止「造假」，系統內的短片及照片須實時上載，而且要用指模作認證，故即使出問題，亦可追溯每個流程負責人的責任，而簽名後的記錄會存儲在區塊鏈網絡，確保不可篡改。