建築署引入航拍機檢查三棟屋等古蹟　免卻搭棚慳三分一人手、時間

本港不少古蹟均是中式建築，設計複雜，進行檢查維修要花費極長時間。負責古蹟維修保養的建築署，由去年起以用航拍機，加上人工智能分析去檢查不同建築物及古蹟，包括文物探知館、大夫第等。該署指，以往如要檢查中式瓦頂的建築物需要搭棚，現時用航拍機則可節省三分一時間及人手，未來亦會在其他古蹟中使用技術。

另外，建築署亦採用三維掃瞄（3D Scanning）技術記錄建築物結構及建築特色等，如有損壞可根據掃瞄圖像來復原，目前已在大夫第、山頂消防局等試用，並計劃下一步掃瞄薄扶林水塘的前看守員房舍等古蹟。



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建築署署長何永賢指，該署近年採用不少創新科技，包括組裝合成建築法，2020年底開幕的天水圍天幕街市正是其中一個例子。負責項目的建築師盧宜璋稱，興建街市時正值疫情高峰，「人手同物料都好緊張」，故團隊決定採用組裝合成法，最終令工程縮短至一年就完成。何永賢表示，該署去年在中醫院及古洞老人院等項目中，亦採用組裝合成。

試用機械人助切割樁柱 一個項目可省12天工期

另外，該署亦在多個工地中試用機械人，例如切割及燒焊機械人。該署工程策劃總監李翹彥指，對起人手切割，機械人切割每一枝樁柱可節省50分鐘，即一個項目料可縮短12日工作時間；而機械人切割的樁柱表面亦更平滑。他又指，該署現時於古洞北新發展區的福利服務綜合大樓中，試用可負重80公斤的自動物料運輸機械人，避免人手搬運時或令工人受傷。

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何永賢又表示，建築署負責8,000座建築物的維修保養工作，部份更是古蹟。而該署去年起以3D Scanning技術取代以往2D圖紙，她舉例指，新田大夫第以往靠圖紙作紀錄，然而當中不少圖案、花紋等，「風吹雨打後要維修，淨係靠2D圖紙一定失真」；而使用3D Scanning後，「連浮雕形態都睇得好清楚」。

航拍機代勞檢查建築物

另外，該署亦使用航拍機檢查建築物。高級物業事務經理劉卓傑指，該署於2020年在三棟屋試驗航拍機檢查，拍攝影像後用人工智能辨認外牆是否有裂縫、剝落等問題，至去年正式推行，目前已在15棟建築物中使用，包括郵政總局、文物探知館及大夫第。他又稱，建築署負責保養的約40至50個法定古蹟中，大部份為中式瓦頂，「以前檢查一定要搭棚，現時就有高清鏡頭檢查，人手同時間都慳咗三分一」。劉強調滿意成效，故會繼續使用航拍機檢查更多建築物。

被問到使用創新技術的成本，以及何時才可全面使用？何永賢回應指「最初都擔心成本阻礙新技術，事實上每個技術都要投放一定程度資源。」她認為， 未來大趨勢是創新，而機械人為其中一環，何時可全面使用，則要視乎甚麼種類機械人面世。不過她強調，如傳統工地太混亂，則無法使用機械人，「觀察到係環環緊扣，例如組裝合成地盤整齊啲，更方便用機械人」。

婚姻註冊處擬設3D打印「打卡位」供新人留影

何又分享去年最難忘的項目為海濱工程，指見證海濱由以往只具功能性，如設水泵房等，變成有更多海濱長廊、活動，「城市氣氛都有啲唔同，海濱熱鬧起嚟。」她又透露，現時建築署在婚姻註冊處正設計3D打印「打卡位」，希望可興建在香港甚少見過的建築設計。