林鄭搭東鐵嘆前人種樹　6.1年上樓感不安：任內掃障中長期有供應

臨近屆尾，特首林鄭月娥今早（14日）主持東鐵過海段通車儀式，她其後在社交專頁回顧任內啟用的多項大型運輸基建，逐一數出「廣深港高鐵香港段」、「屯馬線」、「中環及灣仔繞道」、「屯門-赤鱲角隧道」和「港珠澳大橋」，並貼出自己主持開通的照片。

林鄭稱，基建由構思到興建耗時往往不少於十年八載，是「前人種樹，後人乘涼」。她繼而將話題延伸到住屋，指公屋輪候時間最新上升至6.1年，確實令人不安，形容覓地建屋同樣是複雜過程，面對過社會爭議和司法挑戰。但她相信在「完善選舉制度」下，加上現屆推出多項增加公營房屋供應的政策措施、加快收地和完善清拆安置安排，以及建議修例精簡程序等，「中長期的公營房屋供應是有保證的」。



+ 1

引述改編歌詞：東鐵過海真的很興奮！

東鐵過海後明日（15日）正式營運，林鄭今早率先體驗。她其後帖文，引述港鐵改編的宣傳歌詞，形容見證「東鐵過海真的很興奮」，指市民未來往來新界東北和香港島將省時方便，再次說明運輸基建對城市發展和日常生活帶來的好處。疫情雖令跨境基建未能完全發揮效能，但對香港融入國家發展大局和打造大灣區「一小時生活圈」至為關鍵。

林鄭指，每項大型基建都很耗時，舉例中環及灣仔繞道就更因維港填海爭拗和司法覆核延誤多年；其他項目則碰到技術挑戰和種種困難，最終都有賴主事官員和工程團隊堅定信心推進。