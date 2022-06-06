鐘錶收藏家被指漏報收益12年　涉款642萬　否認蓄意逃稅82萬開審

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基，其公司有份出版《名錶傳奇》季刊。惟吳涉於2002至2014年的課稅年度，未有申報其公司的廣告收入642萬多元。此外，他亦涉於3個課稅年度漏報車位收入4萬多元。吳因此涉逃稅82萬元。吳被控15項蓄意意圖逃稅罪，他否認控罪，案件今（6日）在區域法院開審。

被告吳立基涉蓄意瞞稅受審。(朱棨新攝)

未報季刊廣告收入逃稅81萬

控方案陳詞指，被告吳立基（59歲）獨資經營的建基保安工程公司，於2002年8月與騰傑國際有限公司簽訂出版《名錶傳奇》季刊的合約。建基保安負責尋找廣告客戶，騰傑國際則負責發行。騰傑國際需向建基保安支付，廣告費總收人的百分之四十。惟被告在2002至2014年課稅年度的12份報稅表中，漏報建基保安的營業額642萬多元，逃稅81萬多元。

出租車倍未報收益6年

此外，被告於2011年至2017年期間，持有大埔道爾登華庭一車位。他並於2011年11月至2013年11月間，把車位租出，每月租金介乎2000至2100元。惟被告於2011 至14 課稅年度的三份報稅表，漏報車位租金共 4萬多元，逃稅3344 元。

被告已還清所欠稅款

被告因此合共逃稅82多萬元，經調查後，稅務局向被告追收稅款，被告已全數繳交。

案件編號：DCCC 57/2021