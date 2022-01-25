製片人張萌涉犯罪被騰訊解僱移送公安　早前傳與鄭爽陰陽合同相關

騰訊集團今日（25日）通報指，騰訊視頻影視項目製片人張萌，因觸犯「騰訊高壓線」被解聘並永不錄用。同時，其因涉嫌犯罪，已被移送公安機關處理。



騰訊集團通報指，騰訊視頻影視項目製片人張萌，因觸犯「騰訊高壓線」被解聘並永不錄用。（中華網）

去年10月，張萌因涉嫌公司規定並涉嫌違法，被移交司法機關處理，引發廣泛關注。有網傳消息指，張萌被拘捕的原因或與內地女星鄭爽2019年主演的、並簽「陰陽合同」逃稅的電視劇《倩女幽魂》相關。

據了解，鄭爽與該劇製片人約定片酬為1.6億元（人民幣．下同），實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。她最終被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，合共2.99億元。

但當時，騰訊方面回應稱，張萌涉及「陰陽合同」等說法是以訛傳訛，是公司近期在反舞弊調查中，發現張萌存在違反公司「高壓線」行為，並涉嫌違法，目前警方已經對此立案調查。

鄭爽版《倩女幽魂》劇照。（看點快報）

及至今日，騰訊集團發布反舞弊通報，指PCG影視內容制作部組長張萌利用職務便利，為供應商謀取利益，並收取供應商好處費，其行為觸犯了「騰訊高壓線」，被解聘處理，永不錄用。同時，張萌因涉嫌犯罪，被移送公安機關處理。

通報又指，訊反舞弊調查部2021年全年，合共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件50餘宗，近70人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

據了解，張萌曾參與製作《你是我的榮耀》、《鬼吹燈之精絕古城》、《摩天大樓》、《且聽鳳鳴》等劇。