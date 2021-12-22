「帶貨女王」薇婭遭全網封殺　「知錯難回頭」懲罰力度是否過大？

12月20日，因為偷逃稅問題，中國直播「帶貨一姐」薇婭（本名黃薇）被浙江省杭州市稅務部門，追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元。此消息一出，薇婭很快被推向風口浪尖，她和其丈夫董海鋒很快發布了道歉聲明。

12月20日晚間，薇婭的微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號被封。中國網絡社會組織聯合會發布聲明稱黃薇偷逃稅款行為「造成了極為惡劣的社會影響」，已不符合網絡誠信宣傳大使聘任條件，將撤銷薇婭的網絡誠信宣傳大使聘任。

薇婭因為偷逃稅問題被稅務部門罰款，被撤銷網絡誠信宣傳大使，合情合理，沒有問題。任何人都應該為自己的過錯負責，薇婭既然被稅務部門查出問題，就必然要受到相應的處罰。但在這些處罰之外，「她應該被全網封殺嗎？這種全網封殺真的對中國有利嗎？」值得深思。

2020年5月21日在杭州，粉絲節直播開始前，薇婭在後台化妝間做準備，吃幾塊水果充飢。（視覺中國）

微博、淘寶直播、抖音、快手是訊息傳播平台，按規矩來說，如果博主「不傳播虛假、黃色訊息」，他們的帳號沒有違法社群規則，就沒有理由遭封禁。因此，有網民質疑「微博、淘寶直播、抖音、快手封鎖薇婭賬號的理由是什麼，能夠成立嗎？只因為薇婭有逃稅問題，就可以封殺她的帳號嗎？」

此前美國前總統特朗普（Donald Trump）的推特（Twitte）被封，是因為他總是傳播虛假消息，煽動美國民眾不承認大選結果並造反，給美國社會帶來嚴重不穩定因素；這與他被指控偷稅漏稅沒有關係。薇婭並沒有像特朗普那樣在訊息平台傳播虛假消息，有網民指出，其帳號被封確實「莫名其妙」。

微博、淘寶直播、抖音、快手封殺薇婭，可以說是草木皆兵。它們或許是恐懼中國現在的政治、社會氛圍，害怕不封薇婭的帳號會被瘋狂的網民攻擊，或被政府有關機構點名針對，被扣上各種想不到的「大帽子」。一旦遇上這種情況，確實十分被動、難為。但在中國法律上，確實並沒有「不允許違法違規的人使用微博、淘寶直播、抖音、快手」這樣的法律規定。

薇婭對推動中國網路經濟發展，做出了貢獻。（微博＠薇婭viyaaa）

為了避免被針對，微博、淘寶直播、抖音、快手選擇最保險的做法，封鎖薇婭帳號。但從法律、情理上說，封殺做法也引發外界質疑。許多網民指出，這對薇婭來說不公平——懲罰超過了邊界。對犯錯的人採取「一棍子打死」的做法，並不符合「知錯能改，善莫大焉」的社會道德常識。「企業犯錯被罰款後仍能正常經營，薇婭作為知名的直播主為什麼不能呢？」

作為中國直播「帶貨一姐」，過去薇婭為中國網路經濟發展做出了自己的貢獻。此後薇婭繼續在這方面發揮所長，成就自己的事業，由此受益的不是薇婭一個人，而是她周邊的很多人，中國消費者和中國稅務部門。以薇婭的實力，她可以為杭州和中國的財政創造更多稅收。

每個人都可能犯錯，犯過錯的人也要繼續工作、生活，薇婭也應該像其他企業一樣，在處罰整改後繼續發展自己的事業。希望過一段時間，在接受處罰後，薇婭在網上的帳號能夠恢復使用，「以合法合規的新狀態，繼續推動中國網路經濟的正常發展」。