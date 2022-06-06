古思堯涉企圖煽惑案　曾透露初四抬棺材到中聯辦　想趁冬奧作抗議

社運人士古思堯涉計劃在北京冬奧開幕前，抬棺材到中聯辦抗議，而棺材上寫有「民主人權高於冬奧」、「香港國安法食屎都發達」等字眼，因此被控1項企圖作出煽惑意圖行為罪，案件今日（6日）開審。控方讀出一名社運人士的供詞提到，古向該社運人士透露想趁中國冬奧開幕禮向中國作出抗議，亦曾想叫社民連成員為他發新聞稿，但被拒。



73歲被告古思堯，被控於本年2月4日企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央及或港府的憎恨、藐視或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項；引起對香港司法憎恨等；引起香港居民間的不滿或離叛；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

警在古家門外發現棺材

雙方同意事實指出，警方於2022年2月4日到古的住所，在其門外發現一副木製棺材，上面以金色油漆寫有「打倒共產黨，結束一黨專政」、「民主人權高於冬奧」及「香港國安法食屎都發達」，棺材上亦掛有一枝寫上「屠夫政權，遺臭萬年」的白旗。警方亦在被告住所內發現一張標題為「升棺發材賀冬奧」的採訪通知。

古曾提想初四到中聯辦抗議

控方又讀出前社運人士符偉樂的口供，提到符於本年1月27日與古飲茶時，古稱想在年初四（即2月4日）在西環警署附近，抬起一副棺材到中聯辦以示抗議。古曾想找社民連成員為他發新聞稿，但遭拒絕，符便幫古草擬稿件，並發放予各大傳媒機構。他知道古的目的是想為趁中國冬奧開幕禮提出抗議。

案件編號：WKCC481/2022