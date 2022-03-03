監獄爆疫︱千人中招包括何俊仁、古思堯　李卓人證染疫：留院隔離

消息指，現正於石壁還柙的支聯會主席李卓人、赤柱還柙的副主席何俊仁，以及古思堯，快速測試呈陽性。剛滿65歲的李卓人透過社交網站確認，昨天（2日）在獄中檢測確診，病情輕微，身體並無大礙，現正在醫院隔離，心情不受影響，表示會同港人一齊戰勝疫症。



懲教署表示，在過去兩星期的病毒檢測中，累計約1,000名在囚人士感染新冠病毒，另有約1,000名人員因為受到感染或被列為密切接觸者，不能上班；決定未來2星期停止所有探訪，包括家屬及公務探訪，以調配所有探訪室資源，支援院所前線人員的羈押工作。



據悉李卓人、何俊仁和古思堯分別在獄中染疫，已經隔離治療。李卓人因涉及2020年8月18日和31日兩場未經批准集會，在2021年4月判囚14個月。何俊仁則涉及2019年10月1日的一場未經批准集會，而判囚18個月。

古思堯則因計劃在北京冬奧開幕禮前夕到中聯辦示威，而被控「企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖行為」，原本今日會到法庭申請保釋，但由於身體不適而未能出庭，押後至本月22日再訊。