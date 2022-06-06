和你lunch折圍欄放馬路　兩學生認非法集結　判勞教中心及教導所

兩名學生於2019年11月到中環參與「和你Lunch」，把拆除的圍欄放在馬路。他們早前承認1項非法集結罪，區域法院法官今（6日）判刑時指，本案非法集結嚴重，示威者影響中環商業中心的運作。兩名被告亦是有備而來，與他人有默契進行非法行為。法官最終接納報告建議，分別判兩人進入勞教中心和教導所。



兩名被告鄭溢（19歲）和李崇希（20歲），被控於2019年11月13日，在中環畢打街一帶與他人參與非法集結。

求情稱受傳媒及他人影響

鄭溢的大律師求情時稱，望法官接納被告建議，判被告入勞教中心。李崇希的大律師則指，指李崇希一向循規蹈矩，案發時受傳媒和他人影響，現已深感後悔。

叫口號易挑起他人情緒

法官在判刑時指，本案的非法集結性質嚴重，非即時發生，兩名被告因網上呼籲才到現場。雖然本案不涉及暴力和傷人，但對公眾構作不便和滋擾。而參與集結的人數有300多，他們不斷叫喊「光時」等口號，易挑起他人的情緒，令暴力風險增加，示威者亦有戴上口罩，及打開雨傘遮掩身份。

官指兩被告有備而來

法官續指，兩名被告是有備而來，和他人有默契進行非法行為，在現場參與時間不短。他們攜帶的物品，亦可用來非法用途和遮掩身份。法官最終接納報告建議，判鄭溢入勞教中心，及判李崇希入教導所。

部份示威人士穿上班服裝

案情指，示威者於案發日中午，在畢打街非法聚集，部份人穿一般上班服裝。期間，鄭、李和他人拆除花槽的圍欄，並放在干諾道中的馬路。兩人又在康樂廣場與民耀街交界，與其他人在馬路拉起防線。

鄭的背包內有黃色記者背心

警方其後清場，在畢打街被捕兩被告。鄭堂時戴上護目鏡和防毒面罩，警方亦在他的背包內搜獲多項物品，包括一件印有「記者」的黃色背心。

鄭在警誡會面承認在畢打街搬「雪糕筒」到馬路，當其他人用索帶綁住「雪糕筒」出錯時，他便用鉸剪開索帶。鄭又指，是一名不認識的中年男士怕他有危險，因此提供印有「記者」的背心，但鄭未有穿上，自己亦非記者。李則在錄影會面稱，集會期間只叫喊口號。

圍欄的維修費約為2.76萬元，法官早前已頒令兩名被告各支付1.38萬元。

案件編號：DCCC 611、612/2020