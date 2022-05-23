醫科生和你sing活動被捕囚20月　稱只在拍攝未有參與　上訴求翻案

醫科學生在2019年平安夜在元朗形點商場的「和你sing」活動中被捕，經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚20個月。他就定罪和判刑提出上訴，今（23日）在高等法院處理。其律師陳詞時強調，醫科生當日到場只為拍攝，他雖有防毒面具等裝備，但未有使用，堅稱他未有參與非法集結，又指刑期屬明顯過重。法官聽取陳詞後，押後至7月15日頒布書面裁決。



上訴人張家齊，被裁定於2019 年12月24日，在元朗 YOHO MALL 形點 I 期內參與非法集結。

防毒面具未有取出使用

張的律師陳詞指，張雖然攜帶防毒面具、頭盔等裝備，但未有取出。張當時在拍攝，未有做出任何動作參與非法集結。律師續指，本案非最嚴重一類，不涉縱火等，判囚20個月屬明顯過重。

當時穿印有暴大抗爭黑上衣

律政司代表回應稱，綜合案中所有證據，張是有參與非法集結，包括其黑色上衣寫有「暴大抗爭」，又指若張只是普通拍攝，怎會帶同頭盔等，且當時發生暴力的機會高，情況一觸即發，判囚20月雖屬嚴厲，但非明顯過重。

案件編號：HCMA484/2021