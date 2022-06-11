我要唱歌！「雙失」男Busking遇伯樂　35歲仍追夢無設期限

十年前的香港樂壇，很多人形容是「一潭死水」，近幾年似乎出現逆轉，廣東歌詞曲風變得多樣，不再只是「K歌」的同義詞；電視台大搞選秀節目，吸引了不少「追夢者」參加，不少人被唱片公司或電視台相中收歸旗下，又成功吸納大量粉絲，掀起久違多年的追星熱潮。黃家揚Hero在而立之年下定決心，辭去全職工作，投入歌唱事業。



五年過去，Hero尚未正式「入行」，但遇上「恩師」煒堅，學習唱歌技巧之餘，亦逐步接觸演藝行業。多媒體創作人煒堅，看中Hero對唱歌的熱誠，為門下弟子再添一員，師徒踏上這條擠擁的追夢之路。



任職銀行9年，Hero原本已有穩定收入和發展，但為了圓夢，五年前毅然辭職追夢。（王海圖攝）

「音樂就係我嘅終身。」自小熱愛體育的Hero，中學時期一次陪朋友參加合唱團，偶然發掘唱歌興趣，彷彿命中注定，愛上音樂。及後因為家庭因素，要卸下夢想，為生活奔波。任職銀行九年，原本有穩定收入和發展，但為了圓夢，他五年前毅然辭職，盼望入行成為全職歌手。由小型地區比賽、商場、酒吧演出，以至中華地區新星選秀、近年備受注目的電視台選秀節目等，他都踴躍參加。

一次比賽奪獎後，有「娛樂公司」找上了Hero，雖然入行心切，但帶有疑慮的他「明查暗訪」，發現只是一場騙局。歌手夢未得，亦苦無機會涉足樂壇，直至一次街頭表演，他重遇煒堅。

鴨察街遇恩師 Busking試音合格

一次試音響變試音機會，2020年年底，Hero陪友人到鴨寮街購買音響器材，即場唱了幾首歌試音響，歌喉為老闆娘賞識，邀請他在店前busking（街頭表演）。兩次busking後，剛好經過影音舖的煒堅，受好友老闆娘力邀留步，「有個後生仔唱得幾好㗎，你聽吓啦！」老闆娘更搬來一張小椅子，煒堅記得自己就像個「維園阿叔」，坐在路邊聽Hero唱歌。

Hero陪友人到鴨寮街購買音響器材，即場唱了幾首歌試音響，隨即被老闆娘邀請在影音舖前busking。（王海圖攝）

「佢嘅音域唔窄，可以嘅，但技巧真係有啲問題。」煒堅當時已收唱歌學生，「收徒弟」要經試音遴選的他，看中Hero的聲線潛力和對唱歌的熱血。即場指點幾句之外，更著Hero考慮跟自己學唱歌。三、四個月後，收到Hero傳來訊息，二人正式開展師徒關係，至今已有一年半。

煒堅回憶當天老闆娘搬來一張小椅子，他形容自己像「維園阿叔」坐在路邊聽Hero唱歌。（王海圖攝）

「老行尊」煒堅收徒弟 教學路30年前已埋下

煒堅多年來涉獵廣告界及幕後工作，演唱會、電視節目、電影都做過，身兼導演和監製等角色，當年監製的選秀比賽《中國新歌聲》，Hero亦有參加，惟很早階段便落選。自小「夾band」的煒堅，中學畢業後已有教唱歌和結他。他回想當年的社會風氣有別於現時，不少家長仍對「做音樂」有刻板印象，將之與「偏門」、「搵唔到食」、「識到壞人」等掛勾。不過近年風氣有變，煒堅萌生招收學生的想法。

多媒體創作人煒堅，多年來涉獵廣告界及幕後工作，演唱會、電視節目、電影都做過，身兼導演和監製等角色。（王海圖攝）

於是他跟太太創立演藝教育中心，主要教唱歌和鋼琴，學員年齡層廣泛，3歲到中年都有，當中不少人像Hero一樣，希望投身演藝圈，參加大小比賽。煒堅其中一名學生劉芷君Aster，亦入圍電視台選秀節目，更打入決賽。煒堅坦言，不論比賽大小都鼓勵學員參與，除了汲取比賽經驗，獲獎更可得到肯定，增強自信。

煒堅近年再次招收學生，與太太康絃一同創立演藝教育中心。（王海圖攝）

師徒追夢的平行時空

比起向現實低頭，愈來愈多人選擇奔向夢想。「三十而立，我覺得自己好似咩都冇做，我唔想咁樣就一世」，Hero放棄算是優薪厚職的銀行工，一往無前，立志要做歌手，但僅靠積蓄只可應付一年的使費。為兼顧生計，Hero打過多份散工—地盤、清潔、街市管理，身形瘦削的他甚至搬過石油氣搬上唐六樓。最近半年，他當上理財策劃，貪其工作時間有彈性，收入亦頗為可觀，可以支持自己繼續走音樂這條路。

Hero最近半年當上理財策劃，賺錢同時有彈性的時間，支持自己繼續走音樂這條路。（王海圖攝）

人不追夢枉少年，煒堅感慨，Hero做過的散工，他年少時亦曾做過，為的都是追逐音樂夢，不過人大了，跟理想愈行愈遠，亦將夢想藏於心底。

多年前曾是「追夢」一分子的煒堅感慨，Hero所述的工作，基本上他通通都做過。（王海圖攝）

事過境遷，眼見現時不少家長鼓勵小朋友學習音樂等藝術，他決定再次執起教鞭，幫助他們實踐自己曾經做不到的事：「我哋可以點樣將我哋嘅演藝經驗或者學識傳承呢？......一定係透過教育。」除了招收門徒，他亦在港專教音樂課程，「好多年輕人，原來佢哋除咗追夢嘅心外，都真係有理想同才華。佢哋對自己嘅目標同理想，比我想像中仲清晰。」他希望以自己豐富的人脈與經驗，幫助更多年輕人「磨利把刀」。

眼見現時不少家長鼓勵小朋友學習音樂等藝術，煒堅決定再次執起教鞭。（王海圖攝）

樂壇後起之浪：不為成名訂死線

用「百花齊放」來以形容近一、兩年的樂壇絕不為過。廣東歌復甦；不少新晉歌手實力台型兼備。人氣高企亦自然帶來商機，加上媒體生態大變競爭劇烈，素人新秀參賽亮相人前可謂不乏機會，「俗啲講就係你有冇料，有嘅話其實當機會嚟到，就係你㗎啦。」煒堅表示。

自言較「老套」的Hero，直言對「做歌手」的印象是出歌、出碟、開演唱會、上電視節目諸如此類。現在的他，目標是推出一首屬於自己的歌：「畀更多聽眾、觀眾朋友得到啲能量......唔開心嘅時候有啲陪伴。」就像自己當年失戀，都有陳奕迅一曲〈不來也不去〉相伴。

Hero每周有一、兩天會到中心練歌。（王海圖攝）

今年已經35歲，歌手夢，又有沒有期限何呢？Hero不假思索回答：「無。」不為自己設死線，因為偶像林子祥都是29歲才出道，唱到今年74歲，仍不言退，他的精神和歌藝Hero都很推崇：「老套啲講，想為樂壇出一分力。」

追夢者眾，要在巨浪中突圍或許更難，不過Hero相信，自己這塊玉石已經遇上伯樂，他很感激煒堅除了指導唱功，亦教會他行內規矩、演藝圈動態等。最近，煒堅亦正式成為Hero的經理人，開始四出為徒弟尋找演出和工作機會，兩師徒更合作拍片，希望在網上平台開闢新的推廣渠道，同時為其他同樣有志入行的人，提供一個分享、交流的平台。