旅發局跨年倒數演唱會獲娛樂活動金奬　MIRROR有份表演

旅發局早前舉辦的「香港跨年倒數演唱會」及其一系列聖誕和倒數活動，剛取得5個國際獎項，其中「香港跨年倒數」活動在「Eventex Awards 2022」中，奪得「娛樂活動」組別的金獎及「現場表演」組別銀獎，更同時於亞太區廣告及營銷媒體《Campaign》主辦的「活動營銷大獎2022」中，獲得「最佳戶外活動」銀獎。



▼12.31西九文化區旅發局倒數跨年演唱會▼



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有評審形容相關活動充滿創意，亦在公眾安全及防疫上採取足夠且有效的措施，對舉辦其他大型活動帶來正面影響。至於同樣在西九文化區舉行、以全港最高巨型聖誕樹作招徠的「香港繽紛冬日巡禮」，亦獲得「活動營銷大獎2022」的「最佳公眾活動」及「最佳活動製作」銅獎。全球逾100個傳媒直播或轉播 料全球覆蓋人次逾24億。

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「香港跨年倒數」活動為一眾歌手包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、MIRROR，以及香港管弦樂團一齊演出的戶外演唱會，配合加有煙火與激光效果的加強版「幻彩詠香江」和M+巨型倒數時鐘，吸引到超過100個本地、內地及海外傳媒直播或轉播，估計全球覆蓋人次超過24億。