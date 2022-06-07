新增個案學生及工作人口為主　何栢良：打針率達八成重症風險不高

本港新增確診個案重上500宗以上，學校亦有爆疫跡象，昨日快測呈報達204宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（7日）在電台節目表示，現時新增個案以學生及20至59歲工作人口為主，這兩個群組完成基本疫苗接種(即三針科興或兩針復必泰)的比率為八成，故出現重症風險不高，新增住院個案亦未有顯著上升。

但他指出，相關個案有機會透過家庭將病毒傳播給長者，目前60歲以上一針未打仍有30萬人，將是新一波疫情的重災區，建議要重點推廣60歲以上人士打針。



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何栢良指出，香港情況與新加坡相似，如要循新加坡的方向復常，則毋須太擔心個案數字上落，他稱，新加坡已取消大部分社交距離措施，入境亦毋須檢疫，過去一個月每日輸入個案大約150宗，整體感染個案達數千宗，但需要入院治療只有40至80宗，為醫療系統可負擔範圍，當地超過九成長者完成基本疫苗接種，有助控制住院及重症風險。而本港完成基本接種的比率為八成，雖未算最理想，但出現重症風險不高。

不過，現時60歲以上人士仍有30萬人未打針，何栢良擔心成為新一波疫情重災區，建議尤其要重點推廣及提高此群組的接種率。

何栢良關注仍有30萬60歲以上人士一針末打。（資料圖片）

至於大家關心何時不用戴口罩，何栢良表示，全民戴口罩有助預防呼吸道病毒感染，過去疫情兩年多，不但流感個案「清零」，一些與流感相關的細菌感染如肺炎鏈球菌、化膿鏈球菌等亦減少，故建議日後完全復常，在每年兩次的流感季節，即每年有4至6個月時間，市民亦應戴口罩預防感染。