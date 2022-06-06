袁國勇研究：防新冠兼減抗藥惡菌　疫情若延至冬季　全民續戴口罩

新冠疫情肆虐近兩年半，限聚令、口罩令、勤洗手等已成為日常生活的一部份，醫院、學校及安老院舍等亦引入嚴格感染控制措施，由香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的一項最新研究發現，相關措施不但有助抗疫，亦可減少由包膜細菌如甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌等引起的社區發病之敗血病，市民抗生素用量顯著減少。



根據該個已在醫學期刊《Antibiotics》刊登的研究結果。研究團隊認為，當冬季新冠病毒或流感高峰期，有需要維持預防感染控制措施，全民戴口罩亦尤為重要，相信亦有助減少抗生素消耗，籍此降低抗藥性細菌流行。



研究由包括港大微生物學系、護理學院、衞生署及醫管局等聯合進行，主要分析新冠病毒大流行期間，政府推行了一系列非藥物干預預防感染及控制措施，例如廣泛使用口罩、手部衛生和社交距離措施等，藉此獨特機會，研究團隊進行了回顧研究，了解預防感染及控制措施，如何影響抗生素使用及由常見細菌引起敗血症的發生率。

研究人員收集了衞生防護中心過去10年的抗生素批發及供應數據，作為反映抗生素消耗的替代指標。另外亦對過去10 年的猩紅熱、水痘和肺結核呈報個案，以及醫院管理局的住院病人血液種菌數據，進行分析整理。

港大微生物學系講座教授袁國勇研究發現，全民戴口罩等預防感染及控制措施有助減少抗生素使用。（資料圖片）

2020及2021年私家醫生及社區藥房抗生素用量減幅明顯

結果發現2020及2021年之抗生素批發及供應顯著減少，當中私家醫生及社區藥房的用量減少明顯。研究顯示相關下降與過去兩年由具有呼吸道傳播潛力的包膜細菌 ，包括甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌和腦膜炎奈瑟菌，所引起的社區發病之敗血病發生率下降相吻合。

研究顯示，由包膜細菌所引起的社區發病之敗血病的每年平均發生率顯著減少(257對58，p < 0.001)。同期之猩紅熱及空氣傳播感染，如水痘及肺結核之呈報個案亦減少。

金黃葡萄球菌及大腸桿菌引起的菌血症發生率沒有降低

不過，由非經空氣傳播的兩種細菌，即金黃葡萄球菌及大腸桿菌引起的住院菌血症發生率並沒有降低，顯示無受惠於因疫情引入的一系列感染控制措施。

▼市民已習慣在戶外活動亦戴上口罩▼



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若放寬預防感染控制措施 呼吸道病原體感染或增加

研究團隊認為，持續針對呼吸道病原體之預防感染控制措施，可減少抗生素消耗，籍此降低抗藥性細菌之流行。團隊預測如放寬預防感染控制措施，呼吸道病原體之感染有可能隨之而反彈，故建議:於冬季新型冠狀病毒或流感高峰期間，實有需要維持預防感染控制措施，全民戴口罩亦尤為重要。