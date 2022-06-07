膠袋徵費擬加至1元　黃錦星 ：將落實加強版徵費　冀全民參與減廢

環境局局長黃錦星今日（7日）出席活動時指，政府將積極推動源頭減廢，及會落實加強版的膠袋徵費等，修訂最低收費水平及收窄豁免膠袋徵費範圍，希望可做到「全民參與」源頭減廢及乾淨回收。



環境局局長黃錦星（左六）今天出席活動。（信和提供）

黃錦星在致辭時表示，要落實《香港資源循環藍圖2035》或《香港氣候行動藍圖2050》的目標和願景，均需科技突破和全民參與。他說，為做到全民參與，政府將落實加強版膠袋徵費，並修訂最低收費水平及收窄豁免範圍，又呼籲全民加強源頭減廢及乾淨回收，合力減廢減碳。

環境局今年4月向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至一元，以及取消現時對冰凍或冷凍食品，以及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免安排。在疫情下，不少市民轉買外賣，當局決定繼續豁免盛載非氣密包裝外賣膳食的塑膠購物袋，不過限制免費派發數目，僅限一個膠袋。

回收塑膠廢料變建材

信和集團與初創企業EcoBricks合作，可將7類塑膠廢料製作建築材料，包括現時無法回收再造的混合塑膠和合成塑膠。EcoBricks創辦人Shervin Sharghy表示，製造每100平方米的EcoBricks，可減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，相等於20萬個膠樽。