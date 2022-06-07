膠袋徵費擬加至1元 黃錦星 ：將落實加強版徵費 冀全民參與減廢
撰文：王潔恩
出版：更新：
環境局局長黃錦星今日（7日）出席活動時指，政府將積極推動源頭減廢，及會落實加強版的膠袋徵費等，修訂最低收費水平及收窄豁免膠袋徵費範圍，希望可做到「全民參與」源頭減廢及乾淨回收。
黃錦星在致辭時表示，要落實《香港資源循環藍圖2035》或《香港氣候行動藍圖2050》的目標和願景，均需科技突破和全民參與。他說，為做到全民參與，政府將落實加強版膠袋徵費，並修訂最低收費水平及收窄豁免範圍，又呼籲全民加強源頭減廢及乾淨回收，合力減廢減碳。
環境局今年4月向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至一元，以及取消現時對冰凍或冷凍食品，以及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免安排。在疫情下，不少市民轉買外賣，當局決定繼續豁免盛載非氣密包裝外賣膳食的塑膠購物袋，不過限制免費派發數目，僅限一個膠袋。
回收塑膠廢料變建材
信和集團與初創企業EcoBricks合作，可將7類塑膠廢料製作建築材料，包括現時無法回收再造的混合塑膠和合成塑膠。EcoBricks創辦人Shervin Sharghy表示，製造每100平方米的EcoBricks，可減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，相等於20萬個膠樽。
順天邨及東頭二邨污水樣本呈陽性 政府派10萬個快測包供自行檢測地球之友批環保政策空有藍圖 倡開放電網增可再生能源及區域合作綠在區區｜環保署6.5起推回收活動 提交回收物可賺6倍綠綠賞積分將軍澳健明邨污水樣本呈陽性 政府派6萬個快測包供自行檢測