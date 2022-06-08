檢測公司Prenetics引入非入侵偵測大腸癌性技術　只需採糞便樣本

大腸癌是本港排行第二位常見癌症，基因及診斷檢測公司Prenetics今（8日）公布推出一種多靶點糞便基因、非侵入性技術，可透過自行在家中採集糞便樣本便能偵測到早期大腸癌，靈敏度高達96%，大大提高存活率至九成，每次費用為3,000元。



早期大腸癌症可以沒有任何症狀，但排便習慣開始改變、出現血便、腹痛等明顯情況，已屬於末期癌症，腸胃肝臟專科醫生解釋，從瘜肉變成癌症一般需10年或以上，很多人因諱疾忌醫或經濟因素，而沒有進行大腸顏篩查。



不煙不酒30多歲青年也患大腸癌

腸胃肝臟科專科醫生何鴻光指，大腸癌是香港的常見癌症，早期可以沒有病狀，根據外國數據甚至有一半的患者，確診時已到第三期病情，5年存活率只有67%。疫情期間，更有不少患者害怕到醫院求診、治療計畫亦遭延誤。

家庭醫生關博文表示，多靶點糞便基因(FIT-DNA)測試不需要在檢查前調整飲食或藥物等額外準備，亦不需要為醫療程序申請病假。他指，患大腸癌的患者不止是中年人，曾接觸過最年輕只有30多歲，不煙不酒，亦無家族史及沒有疾病，反映健康人士亦會有患病風險。他鼓勵不同人士都應每年進行一次早期大腸癌篩查。

香港政府為50歲以上人士提供大腸癌篩查先導計劃，惟90%的市民都沒有參與。目前大腸癌篩檢工具為大腸鏡及大便隱血測試，但大腸鏡檢查屬於侵入性檢測，患者會感到痛楚，檢測前需透過禁食、或服用瀉藥清理腸道作準備。

新一代大腸癌篩檢測試套裝。樣本瓶A(左) 儲存糞便樣本，用作提取基因，然後檢查是否有大腸癌或癌前瘜肉生物標記物，樣本瓶B(右)用作檢測糞便樣本中的少量血跡。（Prenetics提供）

用糞便基因作檢測 收費3000元

多靶點糞便基因（FIT-DNA）測試則無飲食限制，只需透過採集測試者糞便樣本，藉着排便的蠕動過程，可順帶把腸道細胞帶出用作測試。靈敏度分別為95.54%及63.47%，比現時流行便用的大便穩血（FIT）測試的靈敏度高。

不過，現時這項技術暫只有個別診所及醫療中心可提供，醫生需要按病人情況而建議使用這個測試或使用其他檢測方式；有關檢測每次費用為3,000元，使用者只需要在採集樣本後，將樣本交回實驗室，等候五天就可得知結果，與現時的大便隱血（FIT）測試得知結果的時間相約，再由醫生為病人解釋報告，如結果呈陽性會由醫生轉介接受腸鏡檢查。

藝人方力申在記者會上分享，他指每次接受大腸鏡檢查都需控制飲食、接受麻醉、親自到診所等非常不方便。他近日嘗試使用多靶點糞便基因（FIT-DNA）測試作篩檢工具，發現比傳統方式更方便，呼籲身邊年過40歲的朋友每一至三年都要測試一次。