大腸癌｜28歲台女愛吃紅肉竟長瘜肉！常燒烤少吃蔬菜5飲食要小心

28歲朱小姐體態正常、無抽煙喝酒習慣，但在飲食上偏愛高脂飲食，還喜歡吃紅肉，儘管年紀尚輕，但因朱小姐父親最近發現罹患大腸癌，讓她相當擔心自己會有「家族遺傳」。



嚇得她趕緊前往醫院進行大腸篩檢，結果發現大小約1.3厘米腺瘤性瘜肉（癌化風險高），檢查同時也一併做好切除，除去大腸癌發生的可能。

7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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根據台灣衛生福利部資料顯示，大腸癌已蟬聯14年位居台灣人十大癌症發生率第一名，每年大約6千多人因大腸癌喪命。台灣北投健康管理醫院副院長梁程超表示，大腸癌為治癒率相當高的癌症，若能早期發現、早期治療，治後狀況都相當不錯，也有很大機會遠離大腸癌威脅。

梁程超院長說明，大腸癌是發生在大腸的惡性腫瘤，常發生在大腸的結腸或直腸中，其中高達9成都是由腺瘤性瘜肉發展而成，而此發展階段約5至10年，只要能夠在癌症發生前及時將瘜肉切除，遠離大腸癌一點都不難。

大腸癌2大危險族群

儘管大腸癌好發年齡大多在50歲以上族群，但大腸癌也有逐漸年輕化趨勢！梁程超院長說，大腸癌危險族群包括家族史及大腸腺瘤性瘜肉患者，而愛吃高脂肪、油炸、燒烤、紅肉、蔬菜吃太少，以及肥胖、抽煙、喝酒、糖尿病、運動量少等，都會容易誘發大腸腺瘤性瘜肉。

梁程超提醒，目前台灣政府補助50至74歲民眾可每2年進行一次免費糞便潛血檢查，但若家中有大腸癌家族史者則務必主動進行大腸內視鏡檢查，一等親有大腸直腸癌病史，年逾40歲則建議做第一次全段大腸鏡檢查，或可依照家族確診平均年齡提早10年開始。

大腸癌預防貼士（點圖）

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