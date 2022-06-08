高脂生酮飲食或藏大腸癌隱憂　團體籲適時進行腸鏡檢查

近年流行高脂肪、適量蛋白質和低醣（即碳水化合物）的「生酮飲食」，惟有營養師指，這種飲食習慣與預防大腸癌的飲食方法並不一致，呼籲關注健康人士注意。此外，香港癌症基金會指出，大腸癌為本港第二大常見的癌症，在45至64歲的成年男性中更是「頭號殺手」，因此呼籲年過50歲以上、有大腸癌家族病史或腸臟曾長有瘜肉，應適時進行腸鏡檢查，防範於未然。



大腸癌是香港常見的癌症之一。（資料圖片）

大腸癌是香港常見的癌症之一，同時也是少數可以預防的癌症，而它亦與飲食習慣息息相關。有研究指出，高脂肪和低纖維飲食，以及進食加工、燒焦食物和過量紅肉會增加患上大腸癌的機會。註冊營養師周倩蕾表示，近年興起的生酮飲食，由於是高脂肪和避免進食水果，與預防大腸癌的飲食並不一致，提醒若有腸癌家族史或腸癌康復者，開始生酮飲食前應先諮詢醫生或營養師。

註冊營養師提醒高纖飲食非人人適用

此外，關注健康的人士亦常提倡進食「超級食物」（如藜麥、番茄、亞麻籽、全穀類／糙米等），周表示，沒有單一食物可以預防癌症或避免復發，但健康均衡飲食及生活習慣可以有助降低風險。她亦提醒大眾，高纖飲食並非人人適用，大腸癌治療期有別於預防大腸癌的高纖飲食習慣，會因應腫瘤大小，有機會需進行低纖飲食。由於膳食纖維是食物中不能被人體消化的部份，若腸道已被腫瘤阻塞了大半，高纖維的消化物便可能不能通過，造成腸塞的情況。

早期大腸癌無明顯症狀

根據統計，2019年共錄得5,556宗新增大腸癌個案。香港癌症基金會指，大部分的大腸癌均由腸臟瘜肉發展而成，早期的大腸癌可以是無明顯症狀，適時進行大腸鏡檢查能及早發現瘜肉並加以切除，有效阻止瘜肉增大及演變為大腸癌。大腸癌患者若在早期得到妥善治療，5年相對存活率可以高達90%，但如果延遲確診至第4期，存活率僅剩9.3%。

基金會又指，過去兩年受到新冠疫情影響，市民外出意欲大減，不少更會避免前往醫院檢查或就醫，進行腸鏡檢查的人數相對下降。隨着疫情逐漸緩和，基金會呼籲年過50歲以上、有大腸癌家族病史或腸臟曾長有瘜肉，應適時進行腸鏡檢查，如果於檢查時發現瘜肉，可以即時切除。而大腸鏡檢查及大便隱血測試為主要檢查大腸的方法，有助診斷和及早揪出大腸癌，可以按需要與醫生商討作適合選擇。