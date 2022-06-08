眼科醫生李佑榮出席講座　被指用不恰當名銜遭訓斥　上訴得直

立法會議員兼名眼科醫生林順潮的「徒弟」李佑榮醫生，於2018年獲邀出席講座時，主辦單位在報章廣告中形容李為「視網膜及黃斑點手術專家」。該名銜非醫委會可引述資歷，醫委會指李未有採取合適措施避免有關名稱被引用，召開紀律聆訊，訓斥他專業失德。李不服裁定提上訴，上訴庭今(8日)頒判辭，裁定李上訴得直，撤銷對他的訓斥。



李佑榮被醫委會裁定專業失德遭訓斥，經上訴後被裁定得直，訓斥獲撤銷。（資料圖片）

指名銜非可引述資歷

申請人為李佑榮，答辯人為醫委會。李於2018年獲邀參加團結香港基金舉辦的「創科博覽」，出席講座。講題為「低頭世代護眼攻略」 ，李為其中一名講者。主辦單位在講座前，在報章刊登廣告宣傳活動，李在廣告中被形容為「視網膜及黃斑點手術專家」，但這名銜非醫委會可引述資歷。醫委會召開紀律聆訊後，決定訓斥李專業失德。

李不服裁決，向上訴庭提出上訴時指，醫委會錯誤裁定他在事件沒有做任何事，因此未有採取合適措施避免有關名稱被引用。

上訴庭指醫委會要求過度嚴苛

上訴庭認為，醫委會並沒有基礎作此裁定。相反，李曾採取一些措施，如他曾向主辦單位的聯絡人提供包含其資歷的資料，當中不包括「視網膜及黃斑點手術專家」。同時，事件中亦未有證據顯示，李可預計主辦單位不使用他提供的資歷，卻用上「視網膜及黃斑點手術專家」。對於醫委會認為，李應要求主辦單位，就如何介紹其資歷預先通知他，上訴庭認為此舉對李而言是過度嚴苛，因而裁定李上訴得直，醫委會需支付李上訴的訟費。

案件編號：CACV450/2020