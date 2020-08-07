林順潮徒弟李佑榮涉無阻止使用不恰當名銜　醫委會訓斥專業失德

港區全國人大代表兼著名眼科醫生林順潮的「徒弟」、眼科醫生李佑榮，獲邀參加於2018年團結香港基金舉辦的「創科博覽」，於同年9月刊登於《頭條日報》的廣告上，李佑榮被稱為「視網膜和黃班點手術專家」。 由於該名銜非醫委會可引述資歷，他涉嫌未有採取合適措施避免有關名稱被引用，被控一項專業失德，醫委會今日（7日）召開紀律聆訊。醫委會聆訊小組稱，有關名銜會誤導公眾，考慮到李佑榮已獲取教訓，醫委會予以訓斥專業失德。

港區全國人大代表兼著名眼科醫生林順潮「徒弟」、眼科醫生李佑榮，被控一項專業失德。（張嘉敏攝）

報章廣告刊出「視網膜和黃班點手術專家」

「香港團結基金」於2018年9月舉行為期10日的「創科博覽」。眼科醫生李佑榮為其中一名講者，講題為「低頭世代護眼攻略」。案情指，於2018年9月24日，主辦方於《頭條日報》刊登一篇廣告，當中指李佑榮為「視網膜和黃班點手術專家」。惟有關名銜不是獲可引述的資歴，並會誤導公眾，李佑榮涉嫌未有採取恰當措施避免該名銜被引用，被控一項專業失德。

李佑榮：見到廣告就知死梗喇！

辯方指，李佑榮為獲邀嘉賓，於事前不知道主辦單位會就活動刊登廣告，亦不會參與主辦方的籌備工作。此外，他又質疑有關廣告誤導性的指控，認為只用作宣傳活動，並非推廣醫生的個人專業，而事實上李佑榮已是一名註冊的眼科醫生。

李佑榮答辯時稱，不記得自己有否曾給予卡片主辦方負責人，亦未料及主辦單位會就活動賣廣告，亦不知道對方會引用有關名銜，若事前知道會作阻止，而他為話講座預備的簡報亦未有引用有關的名銜。但他承認事前未有就引用名銜事宜提供資料。

他稱不知為何對方會使用有關名銜，估計因於Baby Kingdom等網頁上曾討論找他進行視網膜手術。他稱自己每日會到交易廣場做健身，恰巧廣告刊登當日有人將報紙遞給他，「見到就知死梗喇！」他事後曾聯絡主辦方負責人，對方亦就此向其道歉。聆訊小組主席蔡堅質疑，為何他未有要求對方矯正，李指「依家先知呢個好方法。」

醫委會：名銜有誤導

控方指，醫生有責任確保資料沒有誤導成份，不同意辯方所講為籌備工作之一。醫委會聆訊小組稱，使用有關名銜令公眾誤解李的專業優於其他的眼科醫生，令他們有假希望，認為李能夠處理病人的眼部問題。此外，涉及的活動規模大，認為李會預料到有推廣活動。由於考慮到李佑榮已獲到教訓、積極參與慈善及健康教育工作，加上他沒有籍此推廣個人專業，醫委會予以訓斥。