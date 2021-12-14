西醫吳耀萍放假無通知孕婦患尿道炎致惡化　專業失德判罰停牌緩刑

私家醫生吳耀萍被控專業失德，案情指在2018年10月時，吳耀萍未有向懷孕的姓楊病人病情進行充分評估和充分調查、解釋尿道感染對懷孕的潛在影響，及安排尿液細菌培養鑑定檢測後，未及時將檢測結果告知楊，以致她的病情政惡化。吳耀萍承認控罪，獲發警告信及判停牌一個月，緩刑六個月 。



案情指於2018年10月，懷孕的楊女士於同月24日，懷疑泌尿道受到感染，到長洲醫院求醫，病人因擔心胎兒而抗拒服用抗生素。私人執業的吳耀萍為病人安排尿液細菌培養鑑定檢測後，於報告釋出當日放假，但又未有交託同事轉交病人，直到28日病人病情惡化再到其他醫院求醫，才由丈夫取回報告。

吳耀萍被控醫護人員專業失德，指她儘管知道患者懷孕，但未能對患者的病情進行充分評估和充分調查；未能向患者正確解釋泌尿道感染對懷孕的潛在影響；以及為患者安排尿液細菌培養鑑定檢測後未安排後續會診或未及時將檢測結果告知患者。吳耀萍承認以上三項指控，經研訊小組商議後，發出警告信及判處停牌一個月，緩刑六個月。