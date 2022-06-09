城巴擬辦天水圍元朗巴士線　罕有中標後棄辦　新入伙同心村受影響

元朗大型過渡房屋項目「同心村」上月起陸續入伙，元朗東頭一帶交通負荷受關注。運輸署早前決定開辦往來天水圍至元朗市中心的新巴士路線，會途經同心村和濕地公園路。不過運輸署近期通知元朗區議會，在招標時唯一有投標的城巴，在中標奪得該線營運權後，以疫情下營運環境及預測營運狀況轉變為由，罕有放棄營辨新路線，「同心村」和鄰近一帶居民，或受城巴棄線影響。

《香港01》已就此向運輸署查詢，正待回覆。



位於元朗山貝路的「同心村」共設1,800伙，該址與港鐵元朗站距離約10分鐘路程，鄰近的巴士總站位於「德業街」，有巴士線前往元朗、鰂魚涌、東涌等地區，附近亦有巴士和小巴站，但路線不足10條。區內交通服務要應付鄰近私人屋苑「采葉庭」逾1,600伙和山貝村居民的交通需要，隨同心村入伙，交通負荷亦引起關注。

運輸署早前為配合天水圍北及元朗東頭工業區的人口增長，落實開辦「天水圍及元朗（德業街）」（循環線）新巴士路線，提供往來有關地匿及朗屏站、元朗市中心的直接巴士服務。擬開辦的新路線，原計劃途經濕地公園路、朗屏路等地，建議基本班次訂於每15分鐘一班，全程車程時間合共45分鐘。運輸署當時要求投標的營辦商，至少提供4輛雙層巴士行走有關路線，預料該線在今年內投入服務。

城巴以疫情下營運環境欠佳作為由，放棄營辦途經「同心村」的新路線。（資料圖片／盧翊銘攝）

城巴稱受疫情影響棄線

運輸署最新提交元朗區議會的文件顯示，唯一參與涉事天水圍至元朗線投標的城巴，獲批營辦相關路線後，因受疫情影響，考慮營運環境及預期營運狀況後，放棄營辦該新路線，情況十分罕見。

現時同心村和濕地公園路往來元朗市中心的巴士服務未有人承辦。運輸署稱，正與相關專線小巴營辦商研究，在繁忙時間加強班次，以便同心村居民前往元朗市中心，並會與港鐵商討提升相關港鐵巴士服務水平，配合濕地公園路來往元朗市中心的乘客需求。

元朗東頭前區議員林廷衞。（資料圖片／吳倬安攝）

區內交通服務不足 依賴小巴出入元朗市中心

前元朗區區議員林廷衞表示，該區公共交通服務不足情況，早已為人詬病。區內日常往來元朗市中心依賴三四條小巴線，惟最長候車時間可達半小時，繁忙時間遇上元朗交通擠塞，候車時間更達45分鐘以上，多年來情況一直未有改善。

林指，過去政府曾指新入伙的同心村居民，可徒步出入元朗市中心，惟路線需日曬雨淋，路程一定遠超預計的10分鐘，憂慮日後同心村數千居民全數入伙後，區內交通壓力勢加劇，「見到條（小巴）隊都唔敢搭，真係要行出去市中心。」

林廷衞又批評，運輸署現時繼續依賴小巴往來元朗東頭區和元朗市中心，有關小巴線繁忙時間只得三輛小巴行駛，難以再加密班次，「真係得，我哋就唔使爭取咁多年啦」，促當局加推往來元朗市中心的巴士循環線，才能解決問題。