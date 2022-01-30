元朗「同心村」過渡屋租期兩年　營運機構指可續約至首次獲配公屋

位處元朗東頭的「同心村」過渡性房屋項目上周一（24日）起接受申請，輪候公屋不少於3年、有迫切住屋需要的單身人士或家庭均符合申請資格，成功獲編配單位的住戶料可今年6月起入伙。

負責整個項目設計、營運及管理的香港聖公會福利協會今日（30日）表示，預計最遲今年8月中可安排全數居民入住，住宿為期兩年，如有需要可續約至第一次獲配公屋為止。



有基本裝修及電熱水爐冷氣等電器 聖公會福利協會形容旺中帶靜

香港聖公會福利協會服務總監馬浩坤在商台節目《政好星期天》表示，單位已有基本裝修，以及基本電器如電熱水爐、冷氣機、抽氣扇，由元朗站步行至「同心村」約10分鐘，鄰近南生圍，附近亦有住宅及學校，形容是「旺中帶靜」。

社區中心提供兒童託管及功課輔導等服務

馬又指，村內興建兩層高的社區中心，提供兒童託管、功課輔導等服務，也有社區髮廊及廚房等配套，培養居民互助精神，並設立社工隊為居民提供就業配對等服務。

住宿許可費已包括地租、差餉及管理費；接受綜援住戶，其住宿許可費須按綜援租金津貼的最高金額支付。（香港聖公會福利協會提供）

衣食住行配套「兩隻腳行到」 助低收入家庭省交通費

香港聖公會福利協會總幹事李正儀表示，曾探訪不少劏房家庭居於不適切環境，例如樓下車房釋放有害物質，令小朋友經常皮膚敏感、流鼻血，令其父母感到困擾。她說，「同心村」除了提供1800個單位，只有4層樓屬低密度，提供清幽、空氣好的環境，而衣食住行配套亦在約15分鐘步行可至，助低收入家庭「兩隻腳行到」節省交通費，強調除了提供住屋，也設有多個康健指標支援住戶身心發展，如情緒、社交、環保、理財等，並研究獎賞計劃鼓勵住戶。

與新地簽約8年 有需要可延長租約

李說，今次項目在2020年1月獲租土地，去年6月動土，預計今年4月完成，建屋期只有10個月。她又指，與新鴻基地產簽約8年，如有需要對方指可延長租約；而與居民的租約為期兩年，一旦獲配公屋單位可斷租約，但如兩年後仍未能「上樓」，可續約至第一次獲編配公屋為止。

回應童樂居案 李正儀：時常提醒同事互相關懷

此外，對於香港保護兒童會屬下童樂居被揭發生連串虐兒事件，李正儀表示，機構運作文化好重要，其機構著重關愛文化及服務質素，加上好的監管制度，並時常提醒同事，同事之間亦互相關懷，相信可保存服務質素。