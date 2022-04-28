政府交還元朗過渡屋同心村　首批155伙今日交付　提早下月入伙

政府早前徵用位於元朗的過渡性房屋「同心村」作社區隔離設施，隨着疫情緩和，有關設施已歸還負責營運的聖公會福利協會，並獲政府捐贈未使用過的傢俬，及可提早在下月入伙，較預期提早至少一個月。

「同心村」今日（28日）交付首批155個單位，並為透過電腦抽籤將單位編配予入圍的合資格申請人。



運輸及房屋局副局長蘇偉文在聖公會福利協會總幹事李正儀等陪同下，參觀剛落成的「同心村」。（聖公會福利協會提供）

「同心村」今日進行首批155個單位交付儀式，其餘單位將陸續在5月至6月交付。運輸及房屋局副局長蘇偉文在聖公會福利協會總幹事李正儀陪同下，參觀「同心村」部分要落成單位，由於該村曾被政府徵用，政府已捐出未使用過的傢俬，並提早至5月入伙。

「同心村」項目自今年1月開始接受申請，至今共接獲近1,900個合資格申請，聖公會福利協會今日以電電腦抽籤方式把單位編配予正選申請人，結果將上載到「同心村」元朗東頭過渡性房屋項目面書專頁，以及香港聖公會福利協會網頁和面書專頁。居民完成簽定租約手續後，可於5月起陸續入伙。

由新鴻基地產象徵式以一元，租出位於元朗東頭的土地興建過渡性房屋「同心村」項目，合共提供1,800個單位，整個項目預計營運至2028年，租住年期料可惠及約5,000個家庭。現項目尚餘少量1至3人單位可接受申請。