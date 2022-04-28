政府交還元朗過渡屋同心村 首批155伙今日交付 提早下月入伙
撰文：林穎嫺
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政府早前徵用位於元朗的過渡性房屋「同心村」作社區隔離設施，隨着疫情緩和，有關設施已歸還負責營運的聖公會福利協會，並獲政府捐贈未使用過的傢俬，及可提早在下月入伙，較預期提早至少一個月。
「同心村」今日（28日）交付首批155個單位，並為透過電腦抽籤將單位編配予入圍的合資格申請人。
「同心村」今日進行首批155個單位交付儀式，其餘單位將陸續在5月至6月交付。運輸及房屋局副局長蘇偉文在聖公會福利協會總幹事李正儀陪同下，參觀「同心村」部分要落成單位，由於該村曾被政府徵用，政府已捐出未使用過的傢俬，並提早至5月入伙。
「同心村」項目自今年1月開始接受申請，至今共接獲近1,900個合資格申請，聖公會福利協會今日以電電腦抽籤方式把單位編配予正選申請人，結果將上載到「同心村」元朗東頭過渡性房屋項目面書專頁，以及香港聖公會福利協會網頁和面書專頁。居民完成簽定租約手續後，可於5月起陸續入伙。
由新鴻基地產象徵式以一元，租出位於元朗東頭的土地興建過渡性房屋「同心村」項目，合共提供1,800個單位，整個項目預計營運至2028年，租住年期料可惠及約5,000個家庭。現項目尚餘少量1至3人單位可接受申請。