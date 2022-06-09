變種病毒︱麗豪航天城酒店兼職疑染BA.4或BA.5　另有8宗BA.2.12.1

本港今日（9日）新增332宗直接核酸陽性個案，而過去數日成功網上登記快測當中，昨日已核實342宗快測個案，合共確診674宗。



另外，今日有8宗懷疑BA.2.12.1本地個案，當中包括西貢消防百勝角已婚人員宿舍的夫婦，同先前香島5座的個案是親戚關係；今日亦新增1宗本地懷疑BA.4或BA.5個案，為麗豪航天城酒店兼職工作人員，主要在工作單位送物資比檢疫人士，於例行檢測時發現確診。



有3宗BA.2.12.1本地個案居於何文田冠德苑冠昌閣

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會中公布，今日新增懷疑8宗BA.2.12.1本地個案，當中3個個案居於何文田冠德苑冠昌閣，與早前的個案的樓層與方向都不相同，已進行強制檢測。

另外，有兩個個案居於西貢消防處百勝角已婚人員宿舍的夫婦，與早前柴灣香島5座的個案為親戚關係；其餘3個個案分別為一名居於火炭嘉美花園的76歲女性、一名居於將軍澳和明苑和暉閣16歲男性及一名居於灣仔東基大廈的25歲女性。

今日亦新增一宗懷疑BA.4或BA.5個案，為一名46歲女性，是麗豪航天城酒店的兼職工作人員。（酒店網頁截圖）

變種病毒感染者6月4日曾與朋友在東涌食肆用膳

另外，今日亦新增一宗懷疑BA.4或BA.5個案，帶有L452R變異病毒株，確診者為一名46歲女性，是麗豪航天城酒店的兼職工作人員，主要工作是派送物資予檢疫人士，工作時有配戴口罩、面罩、手套。

她於6月6日進行例行檢測時被發現對病毒呈陽性，最後工作日期為6月7日，並於同日出現病徵，曾於6月4日與朋友在東涌黃泥屋大頭蝦南風海鮮酒家用膳。張竹君表示，由於工作是高危地點，認為感染源頭是該地方，亦會再核對該酒店有沒有個案是類似基因。

▼6月8日 太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼



+ 1

▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼

