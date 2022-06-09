增674確診81間學校有個案　林文燦英文小學4師生陽性　6A班須停課

疫情持續，本港今日（9日）新呈報674宗確診，再多1人死亡，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫表示，今日有90宗學校呈報個案，涉及81間學校，保良局林文燦英文小學有4名師生檢測呈陽性，全班25人須停課一周。



▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼



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單日呈報個案為4月17日以來最高

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在疫情記者會上表示，今日新呈報674宗確診，當中核酸陽性有332宗，快測陽性有342宗，單日呈報為4月17日之後最多。第五波累計1204211宗確診，死亡個案新增1宗，醫管局第五波累計90,699宗死亡。

90宗學校呈報 涉81校

張竹君續指，今日有90宗學校呈報，涉及81間學校，分別為68名學生及22名教員，涉及16間幼稚園、41間小學及31間中學及2間特殊學校，其中9間學校在過去七日，有多過兩案呈報，有4間學校出現同班兩宗，但數目不是特別高，已要求學校做大清洗及觀察，同班學生暫時陰性。

保良局林文燦英文小學有師生呈報檢測陽性。（互聯網）

保良局林文燦英文小學一名6A班的教師呈陽性，本月6日最後上學，今日6A班有3名學生測試陽性，全部昨日最後上學，6A班共有25學生，已建議該班停學一周，該名老師本月6日最後上學，3名學生昨日（8日）最後一日上學，由於社區有個案，難以評估是否老師傳給學生。

九龍塘方方樂趣英文小學多2個案 累計17宗

另外，九龍塘方方樂趣英文小學再多兩宗，均屬4H及2F，兩班已停課，該校總共17個案。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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Shuffle、LINQ及The Iron Fairie三酒吧部份個案全基因分析相似 料當中有傳播

酒吧群組方面，張竹君公布中環Shuffle酒吧多13宗個案，累計104名客人及6名職員染疫，LINQ酒吧亦多4宗個案，群組累計有99宗個案，其中5月27日曾有34人到訪、5月28日曾有58人到訪，另有7人兩晚都有曾到訪上址。調查亦發現，部份人均曾到過LINQ及Shuffle及另一間爆疫酒吧The Iron Fairies，而全基因分析亦發現三間酒吧結果很相似，料當中有傳播。

▼6月8日 太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼

